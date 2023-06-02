婦科檢查推薦2023｜一文看5大政府私院計劃　比較價錢、項目分別

【婦科檢查推薦2023】政府常宣傳提醒年過25歲或以上的女士，需定期進行婦科檢查，而婦科檢查有不少的檢查項目，例如子宮頸抹片、乳房超音波、子宮超音波、陰道鏡檢查等，透過定期檢查有助預防或及早發現才能及早治療。《01女生》以下為大家整理了5大的婦科檢查推薦，比較價錢、項目的分別，大家可以按照個人需要選擇合適的檢查！



台女持續來經3個月驚患子宮頸腺癌！醫生警告「1症狀」及早求醫

婦科檢查重要性

女士經歷不同的人生階段，對健康亦有不同的關注，例如年輕的女性需要為性生活作好準備，注意避孕；較年長的女性則需保養子宮，產前產後需好好護理。根據衛生署資料顯示，乳癌及子宮頸癌都是本港女性中最常見的癌症，需要定期檢查，以便及早發現。

政府常宣傳提醒年過25歲或以上的女士，需定期進行婦科檢查。(getty image)

2023婦科檢查5大推薦 青春期到更年期皆可接受

婦科檢查推薦│1. 家計會

家計會一向提供不同的婦女健康資訊及檢查等服務，青少年到更年期都有相應的服務。家計會為合資格人士提供婦科檢查，當中分為以下兩類人士；年齡26歲或以上已婚女性，有進行避孕措施，毋須預約，可於服務時間內到「節育指導診所」評估；年齡26歲或以上已婚女性：無使用避孕措施，便需預約接受醫生評估。至於26歲以下的未婚女性，亦可使用「青少年保健服務」。

婦科檢查推薦│1. 家計會(官方網頁)

婦科檢查價錢：

HK$610（包括子宮頸細胞檢驗）

HK$300（不包括子宮頸細胞檢驗）

HK$1050（檢查及合併檢測）

青少年保健服務：HK$460（有居港權之人士）HK$610（沒有居港權之人士）



婦科檢查推薦│2. 基研健康醫療有限公司

基研健康醫療有限公司這個「進階婦科檢查」包括：超薄柏氏抹片檢查、盆腔超聲波掃描、乳房超聲波掃描，以及HPV 病毒基因檢測 (包括︰18種高危型及17種低危型) ，檢查費用為HK$2,380 。最重要是一連串的檢查都由女醫生或女醫護人員進行，所以女士們都毋須怕尷尬。

婦科檢查推薦│2. 基研健康醫療有限公司(官方網頁)

地點︰尖沙咀廣東道5號海洋中心14樓1424-1425室

查詢電話：2736 6228

網頁：www.healthgene.com.hk/



婦科檢查推薦│3. 香港仁和體檢中心

香港仁和體檢中心基本婦科檢查包括乳房及卵巢腫瘤標記、性健康檢查，適合患癌症的人士。若果想再進一步進行檢查的，中心亦推出了三大的婦科檢查計劃，分別是婦女基本身體檢查套餐、婦女精選健康檢查套餐 、婦女尊尚健康檢查套餐，大家可按照個人需要去選擇！

婦科檢查推薦│3. 香港仁和體檢中心(官方網頁)

婦科檢查價錢：

1. 婦女基本身體檢查套餐 （包括性健康檢查、子宮頸癌篩檢、子宮頸細胞感染、腫瘤標記，超聲波檢查、鈣質檢查及荷爾蒙檢查等） HK$4,180

2. 婦女精選健康檢查套餐 （包括乳房超聲波、盆腔超聲波、子宮頸癌檢查等） HK$3,780

3. 婦女尊尚健康檢查套餐 （包括子宮頸癌篩檢、腫瘤標記檢查、超聲波檢查、荷爾蒙檢查等） HK$8,290



地點︰旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公室大樓11樓全層 / 銅鑼灣告士打道280號世貿中心34樓3401-03室

查詢電話：2156 5857

網頁：www.rehealth.com.hk/health-check/pre-marital/female-basic



婦科檢查推薦│4.香港浸信會醫院日間醫療中心

香港浸信會醫院日間醫療中心同樣推出3大的婦科檢查計劃，分別是女士水晶健康檢查計劃、女士珍珠健康檢查計劃及女士翡翠健康檢查計劃。中心建議40歲或以上的婦女可進行女士珍珠健康檢查計劃或女士翡翠健康檢查計劃，當然大家亦可瀏覽官網細閱計劃再決定。

婦科檢查推薦│4.香港浸信會醫院日間醫療中心(官方網頁)

婦科檢查價錢：

1. 女士水晶健康檢查計劃 （包括護理評估、子宮頸癌篩查、盆腔檢查、乳房檢查等） HK$2,500

2. 女士珍珠健康檢查計劃 （包括護理評估、血壓、脈搏、身高、體重指標 (BMI) 子宮頸細胞檢查 盆腔超聲波掃描 乳房超聲波掃描 三維乳房造影等） HK$4,100

3. 女士翡翠健康檢查計劃 （包括心電圖、雙能量骨質密度掃描、盆腔檢查、乳房檢查、血液檢測等） HK$6,590



地點︰香港九龍觀塘道348號宏利廣場2樓

查詢電話：2123 1127

網頁：www.amc.hkbh.org.hk/tc/plans/jade-plan/



婦科檢查推薦│5. 政府婦科檢查

私人醫療中心收費相對昂貴，未必人人都能夠負擔。其實政府都有提供婦科健康檢查服務，由衞生署統籌及營運。專為64歲或以下女性提供健康服務，主要包括： 一般健康評估，例如高血壓、糖尿病、高膽固醇、大腸癌、子宮頸癌及乳癌，以及量度體重、身高、腰圍和血壓和進行身體檢查，並提供血液檢驗，大腸癌、子宮頸及乳癌篩查 （視乎需要及經過醫生評估後而定）。

婦科檢查推薦│5. 政府婦科檢查(getty image)

婦科檢查價錢：

如有意進行檢查人士，需要繳交年費，當中有某些服務需要在年費以外按次收費



合資格人士 年費 HK$310、乳房X光造影檢查（每次）HK$225

非合資格人士 年費 HK$$850、乳房X光造影檢查（每次）HK $510

