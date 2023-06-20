減肥｜343磅網紅入減肥營2日突猝死　生前邊哭邊運動顯露痛苦表情

減肥｜俗語說：「減肥是女人的終身事業」，加上女性會隨著年紀增長，新陳代謝開始減慢，從而影響瘦身減肥的速度。內地有一名網紅體重曾高達156公斤（約343.2磅），繼去年參加了減肥營成功減掉28.5公斤（約62.7磅），她開始在個人社交平台分享個人瘦身過程，成功吸納不少粉絲，又獲得多個減肥營的邀請來作宣傳。最近她受邀到陝西某個減肥營，殊不知入營2日後不幸離世。



內地女體重曾高達156公斤 參加減肥營2個月即甩28.5公斤

根據內地媒體報導，內地有一名21歲名「翠花」的網紅過去體重高達156公斤（約343.2磅），自去年9月先後參加了廣東及陝西西安的減肥營，接受了高強度訓練，入營短短兩個月成功減掉28.5公斤（約62.7磅）。其後她開始以「翠花要逆襲」網名來分享個人瘦身過程，更揚言要「要瘦200斤」（約220磅）為她的最終目標。

內地女體重曾高達156公斤 參加減肥營2個月即甩28.5公斤 (RED@翠花要逆襲)

成功甩肉獲多個減肥營邀請 再次入營2天突然離世

初時，「翠花」參加減肥營是全自費的，自從她成功甩肉，開始獲多個減肥營以不收費，對方亦反發工資給她，需要她幫忙拍減肥影片當作為訓練營做宣傳。直到今年5月25日，她決定去陝西華陰一家名為「青健健身俱樂部」的減肥營接受訓練兼拍攝整個瘦身過程，但翌日有人指翠花的微信朋友圈稱自己「身體不太舒服」，誰料入營2日（27日）翠花的家人收到訓練營的來電，指她不幸離世。

成功甩肉獲多個減肥營邀請 再次入營2天突然離世（微博@中國新聞周刊）

生前邊哭邊運動 顯露痛苦表情

據知情人士表示對翠花離世一事感到驚訝，減肥營一般都會有教練在場，同時監測學員的心率，一旦發現其狀態不對，便會即時送醫求診。不過有網民從翠花生前所分享訓練的影片及相片發現，她在整個訓練過程都顯露出痛苦的表情，而且不時上氣不接下氣，她甚至更會邊哭邊訓練。

不過有網民從翠花生前所分享訓練的影片及相片發現，她在整個訓練過程都顯露出痛苦的表情。 (RED@翠花要逆襲)

據知情人士表示對翠花離世一事感到驚訝，減肥營一般都會有教練在場，同時監測學員的心率。（微博@中國新聞周刊）

她平日日間進行一連串的高強度訓練，當中包括跑步、跳繩、爬樓梯、俯臥撐等，到晚上亦會進行直播。儘管當天結束訓練回家休息，當局亦會要求翠花多拍一點訓練影片作廣告。直到翠花離世後，有傳媒向該訓練營查證相關事件時，當局則表示：「這事已經過去了，你不用再問了。」

她平日日間進行一連串的高強度訓練，當中包括跑步、跳繩、爬樓梯、俯臥撐等。（微博@中國新聞周刊）

事隔半個月後，內媒獲悉減肥營跟翠花的家人已達成和解及賠償。（微博@中國新聞周刊）

事隔半個月後，內媒獲悉減肥營跟翠花的家人已達成和解及賠償，至於政府多個部門已介入調查；經初步調查，涉事減肥營今年3月才剛辦理營業執照。

減肥忌操之過急 營養師親授8大實用瘦身技巧

其實瘦身減肥不宜操之過急，每個人的減肥方式都不一，最緊要是找到自己的減肥步伐才減得健康而不復胖。台灣營養師吳映澄曾在個人Facebook專頁分享分享了4個飲食技巧及4個運動技巧，從而讓身體啟動好的代謝循環，健康地瘦身！

減肥忌操之過急 營養師親授8大實用瘦身技巧（FB@營養師食驗室-吳映澄營養師）

1. 每日補充益生菌

上班一族久坐容易造成消化不順暢，體內容易囤積不少廢物。吳映澄營養師建議可將乳酪當成早餐飲品，或是下午茶小點心。長期飲用乳酪可增加好菌，降低胃幽門螺旋桿菌及有助身體啟動好的代謝循環。

2. 增加膳食纖維

蔬果中的膳食纖維有助腸道蠕動，增加飽足感。吳映澄營養師建議每天攝取3份蔬菜＋2份水果，蔬果建議選擇各種顏色的有色蔬果，因為各種顏色蔬果營養價值不盡相同，同時再搭配乳酪，相輔相成養好菌。

3. 攝取充足水分

水分有助新陳代謝，維持生理機能和幫助排便。她建議每天至少攝取2000cc以上的水份。

4. 拒絕甜蜜負擔

上班時總喜歡進食下午茶，但往往糖含量過高。不僅熱量爆表，也容易影響腸胃，造成細菌叢生態改變，她建議盡量避免選擇含糖飲料及精緻甜食。

4大運動有助提高身體活動量

1. 培養運動習慣

運動可以幫助熱量消耗，提高基礎代謝率。營養師表示不少人不知道，運動其實也能刺激腸胃蠕動，有助循環代謝，弱化久坐負面效應，維持健康好體態。她建議沒有空閒時間去健身的話，居家運動也不錯。

有助下半身代謝循環的3大簡單動作：

- 深蹲

全程核心用力不憋氣，臀部像坐椅子一樣往下坐。注意膝蓋不要內夾，重心在雙腳間，全程腳掌貼地。



- 收腹高抬腿

抬腿過程注意收緊肚子、腰背挺直穩住重心，保持呼吸眼睛平視前方。



- 下腹訓練

過程中保持呼吸，肚子保持出力，背部貼地面，下巴不要抬起。



2. 改變通勤方式

搭乘大眾運輸工具的朋友，可以改騎單車或提前一站下車，改走路上學上班。

3. 善用職場空間

若辦公樓層不是太高，或只是去鄰近樓層，她建議盡量不搭電梯、改爬樓梯。

4. 中斷久坐時間

利用去茶水間、影印機或上廁所的時間伸展筋骨，也可以嘗試講電話或討論公事時站著辦公。