保健食品｜維他命怎麼吃？台醫：維他命混搭恐增加出血/中毒機會

【維他命/保健食品】健康議題近年愈來愈受到大家重視，除了運動健身習慣外，不少女生都有進食保健食品（Supplements）的偏好，而保健食品的種類亦千變萬化，從以往吞服的藥丸，變到軟糖、飲品、粉劑或是成為副產品，從外敷內服都有它們的跡影。不過稍一不慎，則可能造成反效果，想了解保健食品正確吃法，立即了解到微笑藥師廖偉呈與Lexie張宜臻營養師的分享吧！



不論是服食能夠幫助肌膚美白、再生的膠原美肌飲，或是為了維持健康的維他命，你又是否在正確吃保健食品呢？不少人都以為保健食品是個百利而無一害的東西，但其實維他命當中的成份，若與藥物相撞，兩者可能產生出交互作用，例如影響藥物吸收、影響藥物代謝及排除病菌等，嚴重的話更可能造成潛在風險：藥物副作用、增加中毒機會！

8款容易產生劇烈交互作用的保健食品

微笑藥師廖偉呈與Lexie張宜臻營養師指出8款容易產生劇烈交互作用的保健食品及藥品，大家可以以作參考：

1.維生素A 與口服A酸、治療乾癬藥物

維生素A 主要維持眼睛健康，能夠維持視力、皮膚健康，但若然有皮膚問題的女生，例如：嚴重粉刺、中重度青春痘問題、乾癬等，不慎將口服A酸或治療乾癬藥物，例如維甲酸、免疫抑製劑等，與維生素A一同服用會導致劇烈交互作用：體內的維生素A濃度增加，容易產生中毒問題。

2. 維生素E 與抗凝血劑

為了保持年輕，對抗初老，有些女生會選擇服食具有強大的抗氧化功能的維生素E，不過若然有過心衰竭、高血壓、75歲以上、糖尿病、曾發生腦中風或短暫性腦缺血的人則要注意不要將維生素E 與抗凝血劑一併服食，因為會增強凝血劑的功效，減緩血液凝結能力，導致瘀青、出血風險增加。

一起吃恐增加出血、中毒機會！（Shutterstock）

3. 維生素K 與抗凝血劑

普遍人對於維生素K 比較陌生，它是主要存在於綠葉蔬菜、花椰菜以及甘藍中的維生素，現今市面中的膳食補充劑中亦能找到它的跡影。大家要注意不要將維生素K 與抗凝血劑一併服食，因為維生素K具有反轉抗凝血劑的效果，兩拍一同服食反倒會降低抗凝血的藥效。

4. 維生素B3與抗凝血劑

喜愛報復性捱夜、容易疲累的話，相信對於水溶性維生素維生素B並不陌生。不過大家要注意每日攝取維生素B3超過1g以上，加上抗凝血劑的話則會增加出血風險。

5. 維生素B3與降血脂藥

高膽固醇、高血壓、高血糖等三高已成為都市人常見的「隱形殺手」，根據2022年衛生署的數字，本港15歲及以上人士高血壓的患病率為27％，即每10個人當中就有約3個人患病！若果本身有高膽固醇的人，要注意進食維生素B3的風險，若果兩者合併服用容易增加藥物副作用，恐怕會引發肌肉痛、橫紋肌溶解等風險。

維他命應該怎麼吃？（Shutterstock）

6. 維生素B6與柏金遜症用藥

柏金遜症是一種常見神經系統疾病，主要分為3個階段：輕度、中度和重度，雖然發病患者多為長者，但也會有年輕患者，更甚者20歲也會患上此病。若果正在服食治療柏金遜症單方用藥的話，要注意維生素B6有機會降低藥效。

7. 維生素B9與部分化療藥物

一提及葉酸，普遍人都會認為是備孕、孕期女性才需要，其實不然！除了備孕、孕期女性外，女生平日亦應該補充！因為葉酸與製造紅血球有極大關聯，攝取充足的葉酸可以幫助紅血球穩定增生，預防貧血。另外，葉酸亦能夠促進 DNA 合成、基因修復，有助於心血管和神經系統的健康功能。不過若果過量補充葉酸，加上搭配化療藥物的話亦會導致化學治療藥品（5-FU）毒性加劇，令噁心等副作用加劇。

副作用加劇恐產生生命危險（《The Act》劇照）

8.維生素C與胃藥

工作繁忙的女生不時會飲食失調、三餐不繼，有些女生更會依賴成藥去解決身體狀況，例如止痛藥以及胃藥，若不注意劑量的話可能會止痛不成，反傷身；特別是腎功能不好的人，更加要盡量避免合併服食維生素C與胃藥。另外成人每日維生素C 建議攝取量為100mg，上限則在2000mg，小心過高劑量維生素C 容易造成結石問題！

保健食品正確吃法 這樣吃才最有效！

微笑藥師廖偉呈與Lexie張宜臻營養師指一般綜合維他命中的每項成分含量不高，若是按照建議劑量、沒有和其他保健食品併用，較不需擔心交互作用問題。另外建議大家若有習慣性補充保健食品的話，最好間隔2小時以上，若難以達成至少也需間隔1小時後才再可服用其他藥物，大家若有懷疑，在服食保健食品、藥品前最好諮詢醫師及藥師。

維他命當中的成份，若與藥物相撞，兩者可能產生交互作用（《先熱情的打掃吧》劇照）

維他命只是一種副助品，最好當然是從天然食物當中吸收，若是無法從飲食當中攝取足夠的話，服用維他命劑量亦要相當小心，以免劑量過多，恐怕強身不成變傷身！

同場加映：高性價比保健食品推薦 偷偷減肥/逆齡

保健食品推薦：1. Life Extension AMPK代謝活化劑 30片 HK$190.3

購買方法： iHerb官網

減肥必備！Life Extension的AMPK代謝活化劑能夠使細胞停止儲存脂肪，並促進健康細胞的代謝，有效加速脂肪燃燒成能量，尤其是肚子周圍的脂肪。這款保健食品在iHerb上有逾3000評論，其中有指：「就像把宿便全清走一樣，肚子附近的肉的確是瘦了」，不少評論都稱瘦身明顯。

保健食品推薦：2. California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽+透明質酸和維生素C 206克 HK$135.12

購買方法： iHerb官網

膠原蛋白不但能夠保持肌膚彈性、緊緻，還是保持關節和骨骼的健康。這款膠原蛋白粉蘊含膠原蛋白、透明質酸和維他命C，有助肌膚回復透亮、指甲更強韌以及關節骨骼強健。而且膠原蛋白粉可添加到日常飲品中飲用，隨時隨地都可以補充膠原蛋白！

保健食品推薦：3. Natrol 皮膚、頭髮和指甲高級美容膠囊 60粒 HK$89.01

購買方法： iHerb官網

Natrol 皮膚、頭髮和指甲保健食品，蘊含生物維生素、葉黃素、膠原蛋白和透明質酸等成分，可為肌膚回復彈性、保濕及提亮，同時頭髮和指甲更健康和強韌。這款膠囊在網站上有很多好評，其中有用家留言指：「服用後約兩周便見到很多新頭髮長出」，亦有不少人表示會再回購！

保健食品推薦：4. Thorne 褪黑素-5 HK$151/60粒

購買方法： iHerb官網

不少都市人都受失眠困擾，這時就需助眠好幫手褪黑素。褪黑素是一種由大腦內松果體生成的一種賀爾蒙，而晚上是它分泌的高峰時間，對於失眠的人來說，補充0.3到8毫克的褪黑素可有助入睡。Thorne 褪黑素-5，蘊含5毫克的褪黑素，睡前服用1粒即可幫助入手，在iHerb同類型產品中，這款是長期暢銷的，而且有不少好評。

保健食品推薦：5. California Gold Nutrition 60 粒NMN HK$321.8（原價HK$357.61）

購買方法： iHerb官網

California Gold Nutrition的這款NMN膠囊，是目前暢銷排行榜第三名，時常斷貨，不少用家都有在留言提到只要收到通知補貨了便會下單回購，是很受歡迎的一款產品！NMN膠囊含 NMN、NAD+前體，都是幫助抗氧功能、細胞健康、新陳代謝等，是近年很熱門抗老保健產品！而且食用很方便，每天一顆，一瓶就可以食用兩個月。