《長相思》楊紫「變瘦」登熱搜！公開1日3餐減肥餐單　搣甩嬰兒肥

被封為「90後四小花旦」之一的中國演員楊紫，6歲就以童星身份出道，代表作有《家有兒女》、《親愛的，熱愛的》、《餘生，請多指教》等。



近期主演的新劇《長相思》熱度霸屏，還帶旺了其他三位男主，不僅劇情受到關注，楊紫在劇裡更是明顯變瘦又變漂亮，「楊紫怎麼變這樣了？」更登上熱搜關鍵字。

關於她如何變瘦的？妞編輯幫大家整理楊紫在受訪時分享過的秘訣，一起來看看吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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陸劇《長相思》楊紫飾小夭

改編自桐華的《長相思》三部曲，並由原著小說作者桐華擔綱編劇的古裝仙俠劇《長相思》，由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演，共分兩季播出，第一季在七月下旬開播後就引發熱議，楊紫在劇中飾演，皓翎王和西陵珩之女「小夭」，在劇中不僅許多人生金句，整個人的狀態、體態也成為關注的焦點，網友驚呼：「楊紫做了啥？怎變這麼好看！」「真正的頂級大女主」。

楊紫人生體重巔峰逼75公斤

身高167公分的楊紫，曾在節目上分享過，自己屬於易胖體質，最胖的時候在大學時期，當時大約74.4公斤，而最瘦的時期則是52.8公斤。為了拍戲得要一直減肥，更透露之前在拍《香蜜沉沉燼如霜》這部戲時，為了要更貼合當時的角色，還特別減了10公斤左右。

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楊紫一日三餐瘦身食譜公開

想要有感變瘦，7分還是得靠飲食！楊紫分享之前曾試過比較激進的減肥方式，像是一週斷食，什麼都不吃，只喝營養品，一週就瘦了快5公斤，進劇組時也曾為了快速減肥，當時都只吃水煮餐度日，但那時候很容易沒有精神。後來調整一日三餐的吃法，有飽足感又不會過於激烈，早餐通常是無糖希臘優格搭配燕麥、水果（例如香蕉）、幾顆堅果，早上會盡量吃飽一點，午餐則吃烤雞胸肉、牛油果、蒸西蘭菜、紅蘿蔔等蔬菜，晚餐就只吃油煮菜，做法很簡單，準備一碗水，倒入鍋中再加入1湯匙的油，最後放入菠菜、芥蘭煮熟。

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看到「小猴紫」現在又美又瘦的狀態，讓許多網友都直呼：「我又有減肥動力了！」「普女的逆襲」，不過，妞編輯還是要特別提醒，每個人的身體狀態不同，還是別用太過偏激的方式減肥，才可以健康又持久喔！

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