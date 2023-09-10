2子之母劉濤45歲仍擁馬甲線、直角肩　4大瘦身運動及減肥食譜公開

以《瑯琊榜》飾演霓凰郡主爆紅的劉濤秀出驚人腹肌！一點也不像45歲、生了二個小孩的媽！



日前劉濤在微博分享運動照，配文「期待我們都能做自己的光」，不只臉蛋超凍齡，線條清晰的冰塊腹肌與馬甲線，也讓網友全跪了，紛紛說「劉濤，我的神」、「身材超好」！

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劉濤瘦身法

1. 一日跑步9公里、平板支撐

看到霓凰郡主劉濤的冰塊腹肌，就知道她的瘦身法少不了運動！劉濤曾在微博分享自己的運動項目是一日9公里跑步，用了75分鐘的時間，除此之外她也會做瑜珈、皮拉提斯、重訓，或是居家鍛鍊平板支撐，劉濤說：「生過小孩的媽媽最需要鍛鍊的就是腹直肌，平板支撐是很好修復腹直肌的動作，如果新手覺得強度太大，可以先從跪姿練習。」

2. 乾淨飲食減肥食譜

身材已經是女神等級的劉濤，對自己要求相當嚴格，光是運動還不夠！明明擁有可以放縱吃美食的條件，卻在飲食上超級自律！在體重控制期她吃得相當乾淨，減肥食譜裡的一餐有：蒸粟米+西芹+紅蘿蔔+車厘茄，或是西蘭花+腰果+蝦仁，這樣吃怎麼能不瘦！去掉精緻澱粉用粟米取代，加上適量好油質、蛋白質和大量蔬果，除了降體重體脂，還能幫助腸道環保！

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3. 減肥貴在堅持

劉濤說：「想要擁有好身材，我覺得最重要的還是堅持，如果你練了一個禮拜、吃兩頓就特別容易反彈，就一定要堅持少吃一點，然後讓自己多出點汗。」劉濤建議在減脂期推薦的飲食有小米粥、紫薯、粟米等，以粗糧為主食，搭配牛奶、蛋、蔬菜等清淡且營養均衡的飲食。

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4. 4點後少吃、8點後不吃

最後一個減肥口訣，就是「4點後少吃、8點後不吃」由於晚餐吃進的熱量不易消耗，劉濤的建議是8點以後不要吃東西！如果晚餐在4點之後吃，份量就要少一些，女星許瑋甯當初成功減肥10公斤，靠的也是不吃晚餐瘦下來！

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