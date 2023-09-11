44歲秦嵐體重20年不超45公斤　親授Keep fit 5招：從不做爆汗運動

被多年好友透露體重20年不變！以《延禧攻略》、《理智派生活》爆紅的「最美皇后」秦嵐，44歲卻擁有凍齡神仙顏值和纖細苗條體態，無疑是演藝圈凍齡女神代表！



日前她接受好友採訪，終於曝光了體重20年不變的瘦身秘訣，其中一項讓人超驚訝，就是她說自己「從不做會大爆汗的運動」！

秦嵐5大瘦身秘訣，絕不節食、不做爆汗運動！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 合理的飲食

秦嵐分享自己減肥第一條就是「合理的飲食」！她強調這個「合理」不是讓別人告訴你該怎麼吃，而是根據自己的體重值來做規劃，絕對不能節食！節食會讓女人老得快！

2. 設定目標

秦嵐說：「在身材管理上，還是要給自己設定一個目標，然後去堅持、階段性地完成它！很多人覺得減肥就是『到了晚上我就拼命，什麼都不吃』，其實是錯誤的，體重絕對會反彈，而且是絕地反擊！」每天節食減肥，只會越減越肥！

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3. 少吃、勤吃

對於飲食原則，秦嵐抱持的是「少吃、勤吃」等於少量多餐的概念，想吃肉類蛋白質，可以選擇三文魚，由於富含優質油脂，吃了不會讓人覺得瘦得很乾癟！秦嵐說：「還有維他命，女人到了一定年紀一定要補充維他命，還有鈣也很重要。」

4. 減肥好物奇亞籽

原來秦嵐也是瘦身聖品奇亞籽的愛好者！秦嵐說：「瘦身有個特別好的東西，叫做奇亞籽，吃了之後就會有飽腹感、沒有那麼餓，胃太空的話就會有胃酸過多的問題，很容易傷到自己的身體。」

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5. 從不做會大出汗的運動

「我從來不做會大出汗的運動！」當秦嵐說出這句話，所有人都驚呆！秦嵐解釋：「我覺得跑步很容易垮臉！我會走登山那種斜坡、很高的坡，許多人覺得健身就是要拼命出汗，但大量去流失你的汗，就會馬上脫水，很容易變得蒼老。」她提醒當身體大量出汗，就一定要馬上補充水分。

這輩子一定要活得體面、活得好看！秦嵐說：「要對得起我們自己這一生唯一的一副皮囊，我覺得這是很重要的。」真心覺得秦嵐在張帥VIP裏的這支影片太可愛~~有在追小紅書的朋友可以多看看，秦嵐的瘦身大招，學到賺到！

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