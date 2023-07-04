九龍城主題步行徑竣工　老街坊冀公眾珍惜：冇人欣賞慢慢就會消失

政府巿區更新基金資助項目之一、獲撥款8,000萬元的「躍變．龍城」九龍城主題步行徑已竣工，各路段設擴增實境（AR）遊戲，予市民了解沿路歷史，細聽該區居民的集體回憶。



有曾經於九龍城渡過半世紀的老街坊訴說著昔日點滴，慨嘆該區變化翻天覆地，但無阻他對此地的熱愛，希望市民珍惜承載歷史的九龍城：「冇人欣賞、嚟睇，慢慢就會消失。」



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甯漢豪：步行徑促進人地相連

「躍變．龍城」九龍城主題步行徑項目於2018年展開，為期6年，全長6.5公里、分為5個路段，以九龍寨城公園為起點，途經宋皇臺、土瓜灣，連接紅磡聖母堂，今日（4日）舉行揭幕禮。

市區更新基金董事會主席倪錫欽指，步行徑為基金成立至今撥款最多，歷時最長的項目。發展局局長甯漢豪表示，步行徑串連重要地標，促進人地相連，塑造地區特色，建構當地氛圍。

負責設計及營運的香港聖公會福利協會指，過去步行徑合共舉辦超過760場活動，接觸市民多達8.5萬人次。此外，立法會議員管浩鳴以香港聖公會福利協會董事會暨執行委員會主席身份出席揭幕禮。

透過AR遊戲了解所處地方過去歷史

由九龍城至宋皇臺的路段二，去年底才逐步開放使用。「躍變．龍城」亦設手機應用程式，市民可透過擴增實境（AR）遊戲，掃描步行徑資訊牌的二維碼，了解所處地方過去舊貌。應用程式亦記錄以當地居民故事文本作成的聲音故事，從中可發掘本地人的集體回憶。

老街坊阿田話當年：牛棚盛載牛血充作豬血售賣 日賺5毫

聲音故事的其中一名主角，是紮根九龍城73年的阿田。由出世、讀書、畢業後首份工作，都離不開九龍城。此地對阿田而言最開心的回憶，是居於板間房的成長時光，當時10伙居住了50多人，與一眾同齡朋友同住同樂，困難之中互相幫助，與現在各自「閂埋門」截然不同，昔日的「人氣」隨着時代而消失不見。

他又分享，昔日一毫抵上一份早餐的年代，他曾每朝5時半走到牛棚盛載牛血，再運送至九龍城街市檔家充作豬血售賣，藉此賺取每趟5毫的零用錢。不過，以往的居住的唐樓已經拆卸，「純粹係我對九龍城嘅熱愛，貢獻返我嘅故仔出嚟。」阿田的回憶湧上心頭，說起來臉上一直掛著笑容。

「個變化好大啊！完全翻天覆地。我認識嘅九龍城同而家係完全⋯⋯唔係變一兩次，係變咗十幾二十次！」被問及是否喜歡這一種變化，他回應道：「唔係到我鍾唔鍾意，而係呢個世界係咁樣變，我都唔可以控制得到，應該話係無奈。」

阿田表示，希望市民珍惜九龍城的特色，代表多年來累積的歷史故事：「冇人欣賞、嚟睇，慢慢就會消失。」

阿田（左）及寬姐（右）對於九龍城分別有不同的集體回憶。（林靄怡攝）

寬姐則是九龍城步行街的義工，大概兩星期會做導賞員帶團，少女時期在九龍城就讀中學渡過5年時光，經常與同學在區內各處覓食。九龍城對她最深刻的回憶，來自於從小跟隨紮腳的嫲嫲至區內觀音廟拜神，由於她居於旺角，當時前往九龍城需要坐人力車，「嫲嫲坐咗上去，我細路女先坐得上去。如果大人就唔坐得上去……」這些點滴的分享，亦是她擔任導賞員的快樂。