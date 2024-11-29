港兒童樂園規限多　難創新與內地競爭自救　老闆：第日北上至玩到

本港結業潮一浪接一浪，行政長官李家超早前說過，社會正經歷轉型期，市場營運者應改變、要自我革新。但除了零售及餐飲業在掙扎求存，引起主流關注，有專營「兒童放電場」的遊樂產業，同樣面對經營困難及挑戰。

位於上環的兒童室內遊樂場「百田遊園」，高峰期有9間店，現時執剩一間，老闆肥叔叔想轉型求變，但他指政府規限多，若要引入新遊戲，備受不同部門的規條制肘，較難創新；加上租金高昂、移民潮、生育率低，兒童人口愈來愈少，再被北上熱潮搶客，根本難與內地競爭，若無法革新覓得出路，最終或只能離場，他說：「啲香港小朋友，第日可能要北上至玩到呢啲樂園遊戲。」



肥叔叔表示，他們亦想轉型求變，但政府法規跟不上業務需要、租金高昂亦令他們難以與內地同類娛樂場所競爭，無法革新覓得出路時，恐怕最後只能結業離場。（廖雁雄攝）

老闆肥叔叔經營「百田遊園」兒童室內遊樂場約8年，最初在數碼港開店，高峰期有9間分店，分布於港九及新界區。肥叔叔憶述，當時數碼港方面主動邀請他在場內空間擺放兒童遊樂設施，成功吸引人流，更被指「連數碼港都搞得旺」。隨着疫情爆發及市道轉差，其多間分店陸續結束營業，繼屯門分店於今年9月結業後，現時僅餘上環分店仍然營運。

要經營兒童遊樂場，「燈油火蠟」、商場管理費及租金等都不是小數目。肥叔叔表示，上環舖位約14,000方呎，租金可想而知。為了確保場內設施運作正常，單是維修部便有4至5名員工，有時候小朋友玩起來得意忘形，容易弄壞設施。

疫情期間「社區活起來」帶旺人流 復常後生意每況愈下

肥叔叔形容，生意最好是疫情初期第一次復業期間，那9個月「成個社區活起來」。但好景不常，9個月後，香港遊樂產業一蹶不振。他認為是疫情期間，整體經濟活動停擺，營運成本有限，而且業主都知道時勢艱難。復常後，各行各業復工復業，但生意沒因此好轉，導致營運入不敷支。

「每逢長假期，我們的營業額只剩平日的55%左右」，「北上熱潮」，加上近年多了中產熟客移民海外，「百田遊園」生意大受影響。

以前長假期係用嚟賺錢，𠵱家就變咗最慘淡嘅時候...... 百田遊園老闆肥叔叔

現時生意每況愈下，但肥叔叔仍然堅持下去，因為他認為香港需要兒童遊樂場，小朋友透過遊樂時間，可以學習如何與其他小朋友互動社交，自幼可以學懂如何表達等，到遊樂場遊玩，不用整天對着電子產品。

他又表示，兒童遊樂場可以為小朋友，甚至是家長帶來幸福感。若整體經濟環境不許可，肥叔叔亦只能在結業潮下抽身離場，慨歎：「如果市場連一個經營者都養唔起，咁大家唯有，帶小朋友上大陸玩。」

「每逢長假期，我們的營業額只剩平日的55%左右」，而面對「北上潮」，加上近年多了熟客移民海外，「百田遊園」生意大受影響，「以前長假期是用來賺錢的，現在卻成了最慘淡的時候」，肥叔叔又形容現時生意是每況愈下。（廖雁雄攝）

過時法例限制創新 香港難與鄰近地區競爭

肥叔叔一直想要轉型自救，但現行法規監管對遊樂產業發展有很大影響，「香港嘅優勢係法規管理做得好好，但每一個法規管理背後，其實都有一個隱形嘅成本。」他解釋道，這些隱形成本最終都會轉嫁到消費者身上，導致香港的服務價格，難以與鄰近地區競爭，而且過時的法規正在扼殺行業創新的可能性。

他舉例說：「譬如遊戲機，（法規）仍然以16歲以上、16歲以下做分界，但𠵱家嚟講，如果親子遊戲親子活動，咁樣嘅分界仲合適咩？」這個例子說明了法規與實際需求之間已經脫節。肥叔叔又舉例指，曾試過想引入新的機動遊戲，但因為香港未有相關法規監管，最終未能獲得營運許可，只好將有關機動設施全數掉去堆填區。

在競爭力方面，香港遊樂場面臨嚴重的空間限制。「人哋一個場地喺國外隨便都有兩、三萬方呎，試問香港嘅租金格局，點樣喺商場裡面有兩、三萬方呎嘅地方？」肥叔叔指出，高昂的租金成本和有限的場地面積，讓香港的遊樂設施在規模上難以與周邊地區競爭。

他續指，現時人們追求「性價比」高的服務，香港業界要應付高昂租金等開支，價格上很難與鄰近地區相同，只能拉近彼此之間的距離。「我哋需要搵到一個同北上消費並存嘅方式」，他說這個並存的過程，是如何降低香港與鄰近地區的價格差異，引入新的設施和做法等。

肥叔叔指出這個行業的前景確實令人擔憂，但仍然希望通過各方努力，能為香港的下一代保留更多優質的娛樂空間。（廖雁雄攝）

祈政府法規為業界「拆牆鬆綁」 望商場開放公共空間作遊樂場

面對這些挑戰，肥叔叔提出了幾個可能的解決方向。首先是減低監管成本，改用更靈活的登記制度。他指政府可以新增一個專責創新產業或科技的部門，由這個部門為業界「保駕護航」，容許他們在引入新產品，而相關法規仍未訂立期間，可獲免責，才不會被視為犯法，那業界才會放心投資新產品或服務，為市場帶來新元素。

其次是善用公共空間，探討政府與私營機構合作的可能性。肥叔叔表示有些商場其實有公眾範圍，那些範圍可以提供給他們經營兒童遊樂場，既能帶動商場人流，又可令遊樂場規模更大。當然，這個做法需要平衡收費與公眾利益，以確保服務的可持續性。他建議可在指定時段免費供非牟利機構使用，其餘時間則為收費時段，「唔收錢就好難保養維修，同引入新設備」。

肥叔叔指出這個行業的前景確實令人擔憂，但仍然希望通過各方努力，能為香港的下一代保留更多優質的娛樂空間。他又認為這不僅關係到一個行業的存亡，更關係到香港社會的未來發展。