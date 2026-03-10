照顧者誰共鳴？7旬翁怕認知障礙妻無人理　拒入院揭機制「有限」

去年7月，73歲康伯打匹克球期間突暈倒，送院後醫生懷疑他心臟有事，正評估是否適合出院之際，恢復清醒的他想起不得不離開，「怕屋企個嗰無人照顧」—— 77歲妻子患認知障礙，康伯常伴左右、打點起居飲食，倘留院觀察，「霎時間要係邊到搵個人照顧佢？」



現時社署與醫管局合作數據互通，發現有領取低收入照顧者津貼的照顧者入院時，醫管局會通報社署跟進被照顧者情況。然而，不少照顧者與康伯一樣，領取長者生活津貼或綜援後，無法領取照顧者津貼，未能受惠於通報機制。有社工建議將機制擴至長生津及綜緩受惠者，同時讓長生津及綜緩人士同時領取照顧者津貼。



社署表示，由於綜援已提供基本生活所需，而長生津則已補貼65歲或以上需要經濟支援的長者提供生活開支，所以領取綜援或長生津人士不能同時申領照顧者生活津貼，「以確保公帑運用得宜和避免資源重疊」。



夫婦結婚56載 憂妻迷路常伴左右

「佢內向啲，但後生做嘢好叻，係鄉下做農民，種田、抆花生，樣樣都做。」康伯與太太結婚56載，談起太太勤奮的個性，他臉上笑意盈盈。二人從內地移居香港，退休前康伯在地盤工作，太太做洗碗工，回家後主要是太太打理家務。

一場突如其來的病，令康伯成為照顧者。約八至十年前，夫婦均已退休，康伯察覺到妻子記憶力轉差，「（有時）閂咗門又話未閂」、離開屋邨範圍便容易迷路，最終她確診認知障礙。康伯說唯有順其自然，只好細心安撫她。

「佢無我唔得，我行到邊到都拖住佢。」雖然康伯步履不靈活，但擔心太太迷路，「去數十次都不懂得去」，時常陪她出入，包括前往醫院覆診。唯一例外是從寓所前往復康中心的路，大概只有10分鐘內步程，他才敢讓太太自己一個走。

康伯每日抽時間打羽毛球。（鄭子峰攝）

從不常買餸煮飯到每日煮小菜

為免太太病情惡化，康伯每日會抽時間陪她玩撲克牌，二人最常玩「釣魚」遊戲，誰配對最多相同數字卡牌便誰勝，藉此訓練記憶力。下午時份，他跟妻子到樓下空地打羽毛球，砰啪來回接球便是一小時。

自從太太患病後，原本二人共同分擔的家務，現在由康伯獨力承擔。以往不常買餸煮飯的康伯，現在每日握刀切菜、烹煮幾道拿手小菜，照料太太的起居飲食。他坦言感到有壓力，「咩都係我做」，惟即使身體機能不如從前，去年更發現患高血壓、至今服藥一年多，他卻不願將太太交予老人院舍照顧，憂慮院舍衞生環境惡劣，又說自己「行得走得」，「（太太）特別嚴重就話啫」。為紓解壓力，他會聽韓式電子音樂，手舞足蹈自娛。

為免太太病情惡化，康伯每日會抽時間陪她玩撲克牌，二人最常玩「釣魚」遊戲，誰配對最多相同數字卡牌便誰勝，藉此訓練記憶力。（鄭子峰攝）

突暈倒不敢留院治理 憂無人照料認知障礙妻

照顧者如同駱駝，雖然耐重，但隨年事漸長，也有垮倒的風險。康伯憶述去年7月某天，他打匹克球期間突然暈倒，恢復清醒後被送進醫院檢查，醫生初步懷疑他心臟有事，康伯聞言感憂慮，不只擔心身體狀況，更想起家中妻恐無人照料，只想盡快回家：「霎時間要係邊到搵個人照顧佢？」

康伯曾致電照顧者專線，說自己家裏有人出事，希望尋找暫託服務，惟接線社工只著他聯絡附近社區中心的社工幫忙，康伯說最後「無咩結果」，認為專線作用不大。憂心忡忡之際，醫生經評估後認為他適合出院，建議他配戴24小時心電圖，監測日常活動中是否有心律不整。他當下如同放下心頭大石，「個心都淡定啲」。

康伯的故事並非孤例，他說認識一名老友記曾因發高燒留醫，但擔心患嚴重認知障礙的丈夫無人照顧，即使醫生告訴她情況嚴重，她卻簽紙堅持出院。康伯認同自己尚算幸運，不過難掩憂色：「老啲就唔知點」。他期望政府做好24小時緊急支援服務，例如在每區提供充足的暫託宿位，「有咩事，打電話過去都有人幫你。」

以往不常買餸煮飯的康伯，現在每日握刀切菜、烹煮幾道拿手小菜，照料太太的起居飲食。（鄭子峰攝）

照顧者入院通報機制 社署：3宗個案需緊急支援

現時社署與醫管局合作數據互通，發現有領取低收入照顧者津貼的照顧者入院時，醫管局會通報社署跟進被照顧者情況。社署稱，截至去年12月底，社署已聯絡超過3,100宗照顧者個案，當中確認3宗個案需要即時緊急支援。至於其他個案，社署亦已提供專線或社福單位聯絡方法，以便有需要時提供支援。

社區組織協會社區組織幹事廖智皓說，大多數護老者均未能領取照顧者津貼，「發生甚麼事時，（他們）無人支援、不敢去求醫，繼續在家裏死撐。」（鄭子峰攝）

不足1萬人領照顧者津貼 社協：大多護老者未能申領

協助康伯的社區組織協會社區組織幹事廖智皓認同措施，但認為涵蓋對象有限，目前只限於領取照顧者津貼人士；領取長者生活津貼（長生津）或綜援人士，受「雙重福利」限制下無法領取照顧者津貼，未能受惠於通報機制。

根據社署數字，僅9,406人領取照顧者津貼；而65歲或以上綜緩及長生津受惠者分別有12萬及79萬人。廖智皓說，根據前線經驗，大多數護老者均未能領取照顧者津貼，「發生甚麼事時，（他們）無人支援、不敢去求醫，繼續在家裏死撐。」

康伯期望政府做好24小時緊急支援服務，例如在每區提供充足的暫託宿位，「有咩事，打電話過去都有人幫你。」（鄭子峰攝）

社工：照顧者需投放額外資源 靠單一津貼恐應付不來

廖智皓建議將通報機制擴至長生津及綜緩受惠者，又期望當局打破既有想法，讓長生津及綜緩人士同時領取照顧者津貼。他解釋，長生津及綜緩僅提供基本生活開支，而照顧者需投放額外資源，包括陪診車資、醫療用品等，靠單一津貼恐應付不來。他說既然津貼原意是讓照顧者在社區內妥善照顧家人，從而節省入住院舍成本，何不放寛限制。

社署：不能同時申領「避免資源重疊」

社署回覆查詢指，由於綜援已提供基本生活所需，而長生津則已補貼65歲或以上需要經濟支援的長者提供生活開支，所以領取綜援或長生津人士不能同時申領照顧者生活津貼，「以確保公帑運用得宜和避免資源重疊」。

關愛隊接觸2.7萬高風險住戶

社署提及另一項照顧者支援措施，署方與房屋署透過整合兩個部門的數據，識別出較年長、較缺乏社區支援的獨老、雙老、護老者和殘疾人士照顧者住戶，並委託關愛隊探訪，目前計劃已擴展至全港各區。截至去年底，關愛隊已接觸或探訪超過2.7萬個高風險住戶。政府已計劃將數據庫系統化，並逐步擴展覆蓋範圍，下一步目標是涵蓋居於香港房屋協會公屋單位及「三無大廈」的高風險住戶，包括領取社會保障計劃的有需要長者及照顧者。

去年底長沙灣元州邨發生雙屍命案，據悉患長期病患的弟弟尋短後，胞兄之後疑服藥尋死，當區關愛隊曾探訪二人，但未有跟進，有聲音質疑關愛隊培訓不足，未能識別高危人士。社署回應稱，已為全港18區超過450隊關愛隊舉辦共44場簡介會及培訓講座，內容包括該計劃的服務內容及模式、基本溝通及探訪技巧、如何識別住戶需要、認識當區的福利服務資源及轉介流程，以及如何利用住戶資訊管理平台收集資料和管理服務記錄等。