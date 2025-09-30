食物滿足口腹更滋養腦部!「煮播3.0」讓認知障礙長者掌廚尋回自信

9月是「世界認知障礙症月」，當我們談論認知障礙症時，腦海中浮現的或許是記憶流逝的無奈與照顧者的重擔。最近，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）與香港聖公會福利協會攜手舉辦「煮播3.0」「愛回味‧家常菜」烹飪比賽，將廚房化作健腦與療癒的場地，讓長者用熟悉的味道，對抗遺忘的挑戰。



廚房變成健腦場地 家常菜延續家庭記憶

比賽於9月13日在銅鑼灣煤氣烹飪中心舉行，多位患有認知障礙症的長者在照顧者的陪伴下，一同拿起鑊鏟，重現一道道充滿家庭故事的拿手好菜。活動不僅是一場廚藝比拼，其目的在於透過美食與家庭文化的連結，讓參加家庭重拾美好回憶，並向公眾展示長者的潛能，推廣「以人為本」的照顧模式。

活動採用了「認知障礙展能療法™️」及「程序記憶法」食譜技巧，幫助長者透過熟悉的步驟重拾烹飪的樂趣。香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床教授陳偉智表示，烹飪過程能全面訓練長者的感官、專注力、執行功能及程序記憶，笑言食物「不僅能夠滋養個胃，亦能滋養腦袋」。

透過「煮播3.0」計劃，全面訓練長者的感官、專注力、執行功能及程序記憶，讓長者不受認知障礙症限制，維持生活質素。

其中一組家庭，將已故父親拿手的「彩椒蝦仁炒蛋」，升級為加入了三文魚的健腦版本。女兒分享，患有認知障礙症的母親從最初上課時打瞌睡，到後來變得投入，甚至會主動發問：「落蔥呀落蔥！」。她感觸地說：「經過呢個『煮播3.0』之後，原來佢係得嘅！」。這次經歷讓她明白，不應完全禁止母親做她喜歡的事，而是應該「做返佢可能夠做到嘅嘢」。

另一位參加者因媽媽愛吃魚，便為她設計了「檸檬蒸三文魚」。她從課程中學到三文魚對大腦有益，並發現「喺程序方面去入手，係幫助好大嘅」。也有家人分享，媽媽以前是「煮得之人」，拿手菜包括生炒排骨等，但隨年紀漸長，開始忘記步驟。現在，家人會幫忙買好食材，陪她一步步重溫熟悉的味道，讓溫馨的家常菜得以傳承。

煤氣公司企業事務及政府關係總監王佩兒（右一）與煤氣公司義工全情投入，與參加者分享烹飪樂趣。

參加者重拾笑顏 評判：「煮食能重拾自信、減輕壓力」

長者們在比賽中全情投入，臉上洋溢著久違的自信與喜悅。一位參加者坦言，活動讓媽媽「開心咗好多」，全家人都特地前來打氣。家人更笑著對她說：「你煮多啲嘢畀我哋食喇喎，我哋更加多啲返嚟屋企食飯！」。簡單的對話，卻是維繫家庭最溫暖的承諾。

比賽評判團由煤氣公司企業事務及政府關係總監王佩兒女士、香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀女士、香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床教授陳偉智及煤氣烹飪中心導師組成。他們依據健腦食材選取、味道及菜式背後的家庭意義等標準進行評選。

王佩兒女士分享，很高興看到明火煮食能幫助患者和照顧者重拾自信、減輕壓力，並承諾會繼續發揮公司的強項，將愛心延續下去。劉冼靜儀女士則被參賽家庭的故事深深感動，樂見長者不受病情限制，發揮所長，證明了他們也能「積極地過、放膽去做、做自己想做嘅事」。

評判團包括煤氣公司企業事務及政府關係總監王佩兒（左一）、香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀（右二）、香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床教授陳偉智（左三），以及煤氣烹飪中心導師（右一）。他們根據健腦食材選取、味道質感及菜式背後的家庭意義等標準作評選。

全港首個認知障礙症長者和照顧者的烹飪比賽冠軍順利誕生（左二和左三），由評判煤氣公司企業事務及政府關係總監王佩兒（右二）、香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀（右一），以及社會福利署助理署長（安老服務）甄麗明（左一）頒發獎項。

主禮嘉賓、社會福利署助理署長（安老服務）甄麗明女士亦表示，樂見長者與照顧者之間的溫馨互動，並讚揚「煮播3.0」計劃有助長者在晚年發揮潛能，提升生活質素。

「煮播3.0」「愛回味‧家常菜」烹飪比賽特別為每對參加者印製他們自己的食譜，展示如何以「程序記憶法」做好每一個步驟。

計劃惠及逾9,000人次 成果顯著

自2017年推行至今，「煮播」計劃已惠及超過100個家庭，服務超過9,000人次。根據香港大學的初步評估數據顯示，超過一半的參與長者對煮食增加了信心（50.9%），近一半感到家庭和諧度有所提升（47.2%）。同時，近半數照顧者亦表示其照顧負擔有所減少（49.1%）。

「煮播3.0」的成功，不僅在於一道道美味的家常菜，更在於它重新點燃了認知障礙症長者的生活熱情，鞏固了家庭關係，也為社會提供了一個創新的認知障礙症照顧模式。

(資料及相片由客戶提供)