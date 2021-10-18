熱狗巴士伴隨香港80載　一度因車費較平重生　終仍不敵時間巨輪

自30年代香港巴士專營權誕生後，熱狗巴士便開始伴隨人們成長；然而，隨着時間巨輪的轉動，熱狗巴士最終也逃不過被淘汰的命運，光榮退役。

（以下內容節錄自《香港巴士百年蛻變》）



登上巴士打開玻璃窗，旅途中帶來陣陣清風；尤其是走在郊區及快速公路上，闔上眼睛細意呼吸，感覺倍添清新。

隨着空調巴士於1989年開始成功引進，三大巴士公司於1990年代初均向「利蘭」、「丹尼士」甚至後期的「富豪」車廠招手，積極引進空調巴士以提升服務質素。

的而且確，在一般市民心目中，空調巴士與優質服務不知從何時開始已畫上了對等的符號。但現實歸現實，空調巴士車費可不便宜；到了冬天，總有市民會埋怨巴士公司加添空調巴士，濫收車資。

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重投非空調巴士懷抱

時至1992年，一股反對大量引進空調巴士的聲音漸漸在香港社會中形成，九巴及中巴遂就新空調巴士訂單改購為非空調巴士。這種反樸歸真的舉動，造就了1993年至1995年間衍生出以空調巴士底盤配上非空調巴士車身的190輛「熱狗」巴士。縱然巴士服務空調化是大勢所趨，而這批「熱狗」巴士骨子裏確又是不折不扣的空調巴士底盤。但是由於重建空調巴士車身及加裝空調組件所費不菲，故最終成為了空調化進程中的犧牲品。

邁向全空調化服務

自1992年躋身專利巴士行列的城巴一直以來也積極引進空調巴士，旗下的非空調巴士不過是1993年拓展「Network 26」服務時為解決車源緊張的急就章方案。在巴士車隊及路線服務不斷擴張的第六個年頭，最後提供非空調服務、來往利東邨至香港仔的路線98亦於1998年3月24日轉為全空調服務。這不僅標誌着為城巴打出江山、俗稱「黃老太」或「坡柴」的「利蘭」亞特蘭大兩軸雙層巴士正式退役，亦標誌着城巴成為了第一間由非空調巴士過渡至全空調巴士服務的專利巴士公司。

至於同年成立的新巴，亦由於要在短時間接辦中巴專營權而向中巴大量購入710 輛巴士，當中511輛屬非空調巴士，佔新專營權展開時的車隊總數的百分比高達67%。隨着其服務承諾指出五年內購置500輛全新低地台空調巴士獲得兌現，新巴於2002年8月17日為「新巴『熱狗』」舉辦告別儀式。新巴常規巴士服務邁向全空調化之餘，亦代表港島常規巴士路線正式於2002年全空調化。

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趕上「熱狗」巴士尾班車

然而，對岸的九巴基於車隊龐大，邁向全空調化的步伐不宜操之過急。但隨着近年炎夏之時不少駕駛非空調巴士的車長中暑，九巴遂於2011年11月決定，將於2012年夏季來臨前將所有非空調巴士淘汰。踏入2012年，九巴陸續為旗下僅存的26條混合巴士路線提供全空調巴士服務。最後更於同年5月9日開始，將最後四條提供非空調巴士服務的路線全空調化。不少市民在最後一天提供非空調巴士服務的日子趕上「熱狗」巴士的尾班車，見證這歷史性的一天，以致巴士公司需大量派出「熱狗」加班車，以免服務受到影響。當路線16最後一班「熱狗」巴士由柏景灣開抵藍田廣田邨，「熱狗」巴士正式在專營巴士服務中落幕。

隨着時間巨輪的轉動，「熱狗」巴士最終也逃不過淘汰的命運，光榮退役。讓我們一起向「熱狗」巴士致敬！

書名：《香港巴士百年蛻變》

作者：陳志華、李健信



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】