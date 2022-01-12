顛覆香港歷史的長度　七千多年前已是重鎮　最悠久中心區竟是這裡

在不少歷史著述裏，香港歷史大都是從1842年的《南京條約》前後開始的，但是，有沒有想過香港信史的真實長度呢？它最早可上溯到哪一年？同時，我們也探討一下香港歷史的厚度：它的歷史、經濟和文化層次。在《南京條約》前，香港是一個寂寂無名的小漁村？它是否人煙罕至、在歷史上空白一片呢？這一章讓我們好好「顛覆」你原有的香港觀，了解一下香港的歷史長度和厚度。

（以下內容節錄自《香港極簡史》）



考古出土的香港古史

上世紀20年代初，考古學家韓雷（C.M. Heanley）等專家首次在屯門掃管笏展開調查，發掘出商代至春秋時代的遺址和遺物，揭開了香港考古的序幕。

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早在1932年，曾任教於香港大學地理系的芬戴禮神父（Daniel Finn, S.J.）在南丫島大灣遺址考古，是香港首次正式的考古發掘工作。其後雖然發展出「東灣考古」的模式，但香港考古只有零星的發現，真正進入大發展期是在1988年至1997年。這時期的考古有兩個里程碑式的發現，一是推翻早期考古學家的假設：新石器時期的香港先民是以船為家的；二是解答了香港歷史有多悠久的問題。

1988年在大嶼山東灣發現三處新石器時代的房址遺跡，顛覆了之前多推論香港先民是以船為家的觀點。1992年大嶼山扒頭鼓發現二十多處房址遺跡，出土了商代石戈、石箭鏃及大量陶罐等。

因應赤鱲角新機場的建設，考古人員在1990年起全面開展赤鱲角附近的遺址發掘工程。3所發現的遺址與遺物，證明約在7,000年前的新石器時代已有人類在香港地區活動和居住。其後，在南丫島掘出5,000年前的古村落遺址，是珠江三角洲地區迄今發現年代最為久遠、保存最為完整的房屋遺址。同時出土以炊煮器和盛食器為主的陶器，陶器紋飾是幾何形花紋，這些花紋也見於珠江三角洲地區出土的陶器，由此可見香港的文明與珠江三角洲曾是在同一文化圈內。

赤鱲角考古發現：遺址包括深灣村，虎地灣、蝦螺灣、過路灣等地。



7,000年前是怎樣的世界？

約7,000年前（公元前5000年），農業耕作廣泛在歐亞大陸出現。青銅時代也開始了，人類開始廣泛從事農業生產，中國則出現了「仰韶文化」。香港地區大約在公元前1500年才有青銅器出現，故香港在文明發展上，較兩河文明和黃河文明為晚，但和世界上其他地方比較，已是非常先進了。特別是南丫島大灣沙堤遺址出土的商代早期牙璋，是唯一一個在島嶼上發現的牙璋，說明在距今約3,500至3,000年前，在夏商之交，牙璋已從中原大規模向南方擴散，意味着中原文化已擴散到沿海，華南地區開始進入青銅時代文明的殿堂。

香港曾是珠江三角洲的製造中心？

上世紀90年代初期，在大嶼山白芒遺址出土了新石器時代晚期及春秋時期的環玦飾物作坊遺址，是廣東沿海首個被發掘的玉石作坊。遺址內發掘出土大量製作環玦玉器的加工工具，如石錘、鋸刀、各種不同粗細的礪石，另有環玦製品原料、粗坯、毛坯、半製成品、破損器物及少量完整器環玦飾物。由此推論春秋時期的香港一帶生產了大量的環玦玉器飾物，並曾遠銷到珠江三角洲及更寬廣的範圍。在東灣及龍鼓灘遺址亦有出土輪軸機械的軸承及石英環環芯，具有軸承的功能，也能見到香港製玉工藝之先進。

同時期的香港沒有出產銅、錫、鉛等原料礦物，因此青銅原料需要由內陸輸入香港，而香港則製作大量玉器作貨物交換，由此可推論出一條「以物易物」的貿易線──香港輸入原材料，再加工出口玉器。由於有這項獨特的發現，我們也可推論其時的香港是華南重要的玉器製造中心。

香港不是默默無名的漁村

秦始皇統一天下後，香港歷史便開始有較詳細文獻記錄。香港最早屬南海郡番禺縣管轄；到漢代，因為香港盛產海鹽，而鹽是重要的物資，漢武帝在番禺設鹽官，駐南頭，並派兵駐守香港地區。漢兵駐在今天的屯門一帶，「屯」是駐兵，「門」是門戶─珠江口的門戶。屯門在珠江邊上，交通方便，前有大嶼山為其屏障，可避風；又有足夠的平地和食水，可住上千人，故屯門可說是漢代時期香港的中心。屯門龍鼓灘和掃管笏均出土過漢代戳印紋圖罐，而掃管笏還出土了半兩和五銖錢共六十多枚，由此推斷漢代已有士兵和官員駐紮在此，更可能是官府所在地。

那時的屯門不僅駐兵，也是香港的中心地帶，重要人物來港都是先到屯門的，地位就像19世紀中後期的港島，如孫中山等名人來香港也是主要在港島活動的。南北朝時，相傳來了一位「杯渡禪師」，這可算是香港史上第一位名人了。傳說杯渡禪師在428年南遊，曾住在屯門青山一帶。

到了唐代，屯門的大名更在「二十四史」的正史出現。《新唐書．地理誌》有描述：「有府二：曰綏南、番禺；有經略軍，屯門鎮兵」，這是香港地名第一次在正史中出現。

古書所記載的「團門」、「段門」或「屯門山」都是指屯門一帶。公元819年（元和十四年），韓愈被貶為潮州刺史，相傳他曾於屯門山逗留，在《贈別元十八協律六首》中便有提及「屯門」的詩：

峽山達颶風，雷電助推捽。

乘潮競扶骨，近岸指一髮。

兩岩雖云牢，木石互飛發。

屯門雖云高，亦映波浪沒。



可以說，從漢到唐的一千多年間，屯門是香港最重要的地方。所以，下次介紹香港早期歷史時，我們可用三句概括：香港有七千多年歷史，早在新石器時代已是華南重要的製造中心，而屯門是香港歷史最悠久的中心區。

書名：《香港極簡史》

作者：邱逸



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】