太平清醮｜愛情鎖牆打卡熱點　有內地客拒買鎖：唔一齊咪可憐？

長洲太平清醮翌日（27日），不少旅客陸續到島上熱門景點「打卡」，包括愛情鎖牆。有剛到埗的內地旅客錯過太平清醮，因事前未有做資料搜集，考慮將來再到長洲觀光。有內地情侶欣賞小島風光，專程到愛情鎖牆「打卡」，但不買情人鎖，「最後尾如果冇一齊咪好可憐？」



長洲太平清醮翌日（27日），不少旅客陸續到島上熱門景點「打卡」，包括愛情鎖牆。（廖雁雄攝）

來自惠州的鄭小姐昨日與家人首次來港，指不道太平清醮。（廖雁雄攝）

不知太平清醮 會買平安包彌補

來自惠州的鄭小姐昨日與家人首次來港，她指，事前沒有做資料搜集，不知悉太平清醮，聽到記者介紹才知道，打算之後買平安包作彌補。她指惠州亦有不少文青「打卡」地點，但亦讚賞愛情鎖牆漂亮，「仲會過嚟 ，如果有男朋友嘅話。」

Vincent（圖左）不願買情人鎖，表示「最尾冇一齊咪好可憐？」（廖雁雄攝）

不願買情人鎖：最後冇一齊咪好可憐？

來自深圳旅居香港的Vincent亦首次到長洲，同樣錯過昨日的太平清醮，「其實我唔知，只係想過嚟睇下啫。」他指，雖然剛到埗，但大讚長洲風景優美及交通方便，建議政府再發展長洲旅遊。被問到會否購買情人鎖，他笑說：「唔好咁樣呢，最後尾如果冇一齊咪好可憐？仲有樣日日俾人睇住會鞭屍。」

吳小姐讚賞情人鎖漂亮，「仲會過嚟 ，如果有男朋友嘅話。」（廖雁雄攝）

港人有感長洲旅客明顯增加

吳小姐表示，去年12月曾到訪長洲，今日與家人到埗後，觀察到外地旅客有明顯增加。她指，由於疫情前曾觀賞太平清醮，因此不感到可惜，待小朋友長大後才再一同觀看。她又指長洲的人流比想像中少，「我哋碼頭排隊嘅時候，都唔係排到出晒碼頭。」

市民戴小姐第三次在情人鎖「打卡」。（廖雁雄攝）

讚香港愛情鎖牆與意大利不相上下

市民戴小姐則獨自一人遊長洲，她認為長洲的變化不大，又指自己第三次在愛情鎖牆「打卡」，與南韓及意大利愛情鎖牆相比，各有特色，香港亦不相上下。