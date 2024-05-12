香港郵政太平清醮郵票擅取照片　郵票設計師向姜氏金龍醒獅團致歉

香港郵政上周四（9日）推出「非物質文化遺產—長洲太平清醮」特別郵票，以在長洲太平清醮前發行。不過，其中一款郵票印有舞龍舞獅隊伍圖像，就被質疑長洲沒有舞龍的風俗，長洲太平清醮值理會主席翁志明亦證實表示，長洲向來不舞龍，只有舞麒麟、貔貅等。



該款郵票另一爭議，是圖中舞龍取自姜氏金龍醒獅團的照片，被該團隊的主理人姜偉池質疑未徵得他的同意。姜偉池昨日（11日）在社交專頁回應稱，「郵票設計師已來電致歉，事情就此告一段落」。



不過，香港郵政仍未回覆《香港01》查詢。



姜氏金龍醒獅團主理人姜偉池表示，事件已告一段落。（資料圖片／高仲明攝）

姜氏金龍醒獅團主理人姜偉池前日（10日）在他私人Facebook發文，就香港郵政日前新出的長洲太平清醮郵票上，有他在2017年5月攝影的舞獅照片，反問「點解唔問我攞原圖呀！？」，又指「啲獅頭化灰我都認得」。

姜偉池昨日（11日）在他Facebook專頁撰文表示，「郵票設計師已來電致歉，事情就此告一段落。其實大家懂得互相尊重、相敬相傾就好了。」

他指出，醒獅作為「香港非物質文化遺產」能夠在香港郵票中出現，「對我們熱愛醒獅文化群來說亦感喜悅。稍後，我也會去購買這套特別紀念郵票作留念。」他亦預祝長洲太平清醮活動順利。風調雨順 國泰民安。

姜偉池昨日（11日）在Facebook表示，接獲郵票設計師致歉。（姜偉池Facebook）

香港郵政上周四（9日）推出「非物質文化遺產—長洲太平清醮」特別郵票，包括4款面值郵票及2款不同面值的郵票小型張。其中一款面值4元、印有舞龍舞獅隊伍圖像的郵票引發兩項爭議。首先是Facebook專頁「光影藏情 Storytelling」當日便指出，長洲向來不舞龍，另一爭議是Facebook專頁「希比」昨日（10日）引述姜偉池的Facebook私人帳號帖文，質疑郵票設計擅取姜氏金龍醒獅團的照片。

長洲太平清醮值理會主席翁志明昨日回應，長洲向來不舞龍，只有舞麒麟、貔貅等。至於涉事郵票設計，當局上月曾向他展示，惟他因忙於籌備太平清醮，只「粗略睇過」，亦沒有提出意見。

社交媒體專頁「光影藏情 Storytelling」指出長洲向來不舞龍。（光影藏情 Storytelling Facebook）

社交媒體專頁「希比」亦表示「非物質文化遺產—長洲太平清醮」特別郵票含醒獅部份涉嫌抄襲。（希比 Facebook）

據郵票策劃及拓展處網頁介紹，香港郵政以「長洲太平清醮」為題發行特別郵票，宣揚這項香港非物質文化遺產，讓這節慶活動和其中的民間工藝和習俗得以繼續傳承。而有關郵票設計者為鄭志明。

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