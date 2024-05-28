名醫世家邊其昌濫賣藍精靈　醫委會裁定專業失當　除牌20個月

出身名醫世家的醫生邊其昌，於2018年7月至2020年6月涉嫌違反專業操守，向前來「購藥者」濫賣藍精靈（Dormicum）。醫務委員會今日（28日）就案件提出5項指控召開紀律聆訊，終裁定他專業失當成立，判罰從醫生名冊中除名20個月，無緩刑。



醫務委員會今日就案件提出5項指控召開紀律聆訊。（何倩瑜攝）

案情指，醫生邊其昌於2018年7月至2020年6月期間，向14位病人濫賣藍精靈（Dormicum），每次向病人處方1個月份量的藍精靈，更有病人在24個月內，到診所取藥31次，每次取1個月份量藍精靈，超出正常建議，即最多1星期的份量。

邊其昌被控五項專業失德罪：

(a)沒有正當理由向其患者開出藍精靈

(b)在適當的劑量和持續時間範圍之外向其患者開出藍精靈

( c)未能監測使用藍精靈患者的治療結果

(d)未能在使用無效、不適當或不必要的情況下停止使用藍精靈的處方

(e)未能將患者轉介至專家、藥物濫用診所、毒癮諮詢中心或其他可用的服務



辯方指被告有良好品格 並呈上悔過書

辯方律師求情時指，被告認罪，對自己的行為感到後悔，亦對事件感到十分抱歉，另附上個人履歷表示，被告有多年從醫經驗，具有良好的品格。辯方指，被告意識到錯誤，寫下悔過書，希望能從錯誤中學習。

5項指控裁定專業失當 判除牌20個月

醫委會研訊小組表示，2017年12月頒布的《正確處方及配發危險藥物指引》明確指出違反危險藥物使用指引，即「可能被視為不當使用危險藥物」以及「醫學從業者必須了解他們的局限性」。被告在本案中開出的藍精靈處方，不僅是對危險藥物的不當使用，也清楚地表明被告缺乏對自己局限性的洞察力。

針對被告的5項指控，小組考慮到被告行為的紀律指控性質和嚴重性，裁定其專業失當（misconduct in a professional respect），判罰從醫生名冊中除名20個月，無緩刑。

醫生邊其昌，於2018年7月至2020年6月涉嫌違反專業操守，向前來「購藥者」濫賣藍精靈（Dormicum）。醫務委員會終裁定他專業失當成立，判罰從醫生名冊中除名20個月。（何倩瑜攝）

藍精靈屬危險藥物 混合使用有機會致死

根據保安局禁毒處資料顯示，藍精靈，即鎮靜劑。苯并二氮䓬類的鎮靜劑或苯二氮䓬類受體激動劑會引致成癮，特別是服用大量或持續服用數星期後，服用者需要不斷加重劑量以達到相同效果。混合服務鎮靜劑與酒精、海洛英或其他精神科藥物是十分危險，因為藥力能被提高兩至三倍，亦能引致失去知覺、呼吸困難、昏迷甚至死亡。

根據《危險藥物條例》，部分苯并二氮䓬類鎮靜劑屬於危險藥物。

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