衞署前醫生甘啟文騙世衞等逾420萬　醫委會今判除牌一年斥無悔意

衞生防護中心前顧問醫生甘啟文涉濫用公職以謀取私利,未經衛生署批准與世衞等三個國際及海外衞生組織簽訂協議,提供總值逾420萬元結核藥物測試及其他服務,2022年被判囚31個月。



醫委會今(5日)就甘啟文醫生資格進行聆訊,指甘啟文在去年二月回覆醫委會初步偵訊委員會時仍然堅持沒有不誠實,並暗示無辜,反映其並無任何悔意,令聆訊小組感到震驚。由於個案性質嚴重,故裁定其兩項專業失德罪成,除牌一年。



被告甘啟文。(資料圖片/陳家怡攝)

衞生防護中心前顧問醫生甘啟文,早前廉署控告其在 2005 至 2014 年間,在未得衞生署批准下,與3個國際及海外衞生組織簽訂協議,提供結核藥物測試及其他服務,總值逾420萬元,並以其控制的「香港微生物學醫生協會」戶口收款,涉嫌濫用公職以牟取私利。

他早前承認4項公職人員行為失當及2項欺詐罪等,在2022年6月被判囚31個月。當時區域法院暫委法官勞潔儀斥被告身居要職卻以權謀私,犯案期更接近9年,行為嚴重違反誠信,考慮到被告認罪、良好品格、多年來服務社會,加上控方就案件索取法律意見時有延誤的情況,酌情減刑。

醫委會。(資料圖片/鄧宇詩攝)

醫委會今(5日)就其醫生資格進行判決,甘啟文承認相關控罪,代表律師求情時指,其從未從犯罪行為中獲得任何個人利益。

醫委會聆訊小組判詞則提到,甘啟文在罪成後於去年二月回覆醫委會初步偵訊委員會的信件,其在信件中多次提到自己沒有收取任何個人經濟利益,又指自己戶口只收到由日本國立感染症研究的資助,並已用相關款項以香港名義資助其他貧窮國家參與追蹤食物傳染病的工作坊及會議。

他又在信中強調,自己曾多次詢問衞生署及財務部同事查詢可否做其證人,惟均不獲回覆,加上控方一直提供新證據,故在考慮到審判後定罪的風險,及敗訴後失去扣減刑期的機會,決定賠償及認罪。

Accordingly, much as I did not want to, I had to face the real difficulties and risk of convictions after trial, in which case I would lose all sentence discounts I might be entitled to.I therefore took the difficult decision to make restitution and plead guilty to the charges.(因此,儘管我不願意,在面對困難及審判後定罪的風險,及敗訴後失去扣減刑期的機會,做出了艱難的決定,作出賠償並認罪。)



聆訊小組表示,被告所涉的罪行嚴重,涉及長期不誠實及失信行為,惟其去年向醫委會的來信可見,其沒有悔意。小組又指,對被告向法庭認罪後,仍向醫委會堅持自己沒有不誠實,並且沒有從中收取任何個人經濟利益,感到震驚。

小組又提到,被告代表律師求情時指其從未從犯罪行為中獲得任何個人利益,惟當被問到為何相關說法與法庭早前的判詞不同時,律師反指法官的結論是錯誤的。小組批評,相關說法不能接受,而被告律師亦無法向我們提供任何具體證據證明被告沒有獲得任何個人利益。

小組在考慮過相關因素後,認為個案性質嚴重,加上被告並非出於悔意償還款項,故決定判停牌一年,不設緩刑。