名醫朱建華無發現病人腹內存有異物　醫委會裁定專業失當除牌半年

著名結直腸外科專科醫生朱建華被指控在病人告知有腹痛的情況下，未有為其提供適當措施，以及未有發現病人腹內存有異物。醫務委員會今日（28日）就案件的兩項專業失德罪名召開紀律聆訊，終裁定他專業失當成立，兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月，同期執行，無緩刑。



病人多次因腹痛向朱建華求診 終由其他醫生取出異物

案情指，醫生朱建華於2015 年涉嫌末有發現一名需進行關閉造口手術的病人，腹部内有異物。病人多次因腹痛向朱建華求診，但只獲處方抗生素，大半年間病人多次向不同醫生求醫，終由另一名醫生做手術，在病人腹部取出被家屬形容為「紗布包著一截小腸」、約直徑4吋長的異物。

他被控專業失德罪名：

（a）約在2015年11月左右，被告得悉患者腹痛和/或不適的投訴後，沒有進行適當和/或充分的調查；及

（b）約於2016年7月，被告未能適當和/或充分注意病人腹腔中可能存在異物。

醫務委員會今日（28日）就案件的兩項專業失德罪名召開第14次紀律聆訊。

「金刀梁」梁智鴻為被告寫求情信：朱醫生是rare breed

辯方大律師形容被告在醫療界別及社區有不少重大貢獻，並表示被告將徹底反思（reflect very, very deeply）小組的調查結果，未來亦會關注病人情況。被告同事為其撰寫求情信，指他是公認訓練有素及稱職的結直腸外科醫生，同時亦是結直腸診所院長，總會致力專業地解決問題，而在過去的八年裡，進行過16,000次內窺鏡檢查及2,500主要結直腸手術，期間沒有病人投訴及出現問題。

外號「金刀梁」的泌尿科名醫梁智鴻於求情信提及到，指根據其經驗，朱醫生是一個「罕見品種」（rare breed），是最有經驗的結直腸外科醫生之一，具有不少經驗。

辯方大律師指，他們不認為要剝奪被告的執業能力，及其在社區中所提供的服務，並重申被告將會明確地反思調查結果（He will clearly take the reflect on the findings.）。

著名結直腸外科專科醫生朱建華被控專業失德，兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月。（蘇煒然攝）

醫委會研訊小組：被告無遵循基本診斷及處方抗生素基本原則

醫委會研訊小組表示，考慮到被告對在多年的結直腸外科手術無出現重大問題及投訴，以及在醫學界及社區的貢獻，同時明白紀律處分目的非懲罰被告，而是為了保護公眾免受不適合行醫的人的傷害。

惟案中可見被告在本案中所犯的罪行性質非常嚴重，使病人面臨生命危險，小組對被告沒有將病人的福祉放在首位表示嚴重關切：

．就a項罪名，被告有可能診斷出病人腹腔內殘留物感染，然而他沒有遵循基本的診斷原則，也沒有遵循抗生素處方的基本原則；

．就b項罪名方面，小組表示，最令人擔憂的異物存在以及可能需要將其移除，但被告將關閉結腸造口術放在更優先的位置，做法不適當。

兩項罪名判除牌3個月及6個月 同期執行無緩刑

因此，就兩項罪名，小組認為被告在本案中的行為低於香港註冊醫師的預期標準，裁定其專業失當（misconduct）；而考慮到紀律指控的性質和嚴重性，兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月，同期執行，無緩刑。