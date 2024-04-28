名醫朱建華無發現病人腹內存有異物　醫委會裁定專業失當除牌半年

撰文：余月明
出版：更新：

著名結直腸外科專科醫生朱建華被指控在病人告知有腹痛的情況下，未有為其提供適當措施，以及未有發現病人腹內存有異物。醫務委員會今日（28日）就案件的兩項專業失德罪名召開紀律聆訊，終裁定他專業失當成立，兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月，同期執行，無緩刑。

病人多次因腹痛向朱建華求診　終由其他醫生取出異物

案情指，醫生朱建華於2015 年涉嫌末有發現一名需進行關閉造口手術的病人，腹部内有異物。病人多次因腹痛向朱建華求診，但只獲處方抗生素，大半年間病人多次向不同醫生求醫，終由另一名醫生做手術，在病人腹部取出被家屬形容為「紗布包著一截小腸」、約直徑4吋長的異物。

他被控專業失德罪名：

（a）約在2015年11月左右，被告得悉患者腹痛和/或不適的投訴後，沒有進行適當和/或充分的調查；及
（b）約於2016年7月，被告未能適當和/或充分注意病人腹腔中可能存在異物。

醫務委員會今日（28日）就案件的兩項專業失德罪名召開第14次紀律聆訊。

「金刀梁」梁智鴻為被告寫求情信：朱醫生是rare breed

辯方大律師形容被告在醫療界別及社區有不少重大貢獻，並表示被告將徹底反思（reflect very, very deeply）小組的調查結果，未來亦會關注病人情況。被告同事為其撰寫求情信，指他是公認訓練有素及稱職的結直腸外科醫生，同時亦是結直腸診所院長，總會致力專業地解決問題，而在過去的八年裡，進行過16,000次內窺鏡檢查及2,500主要結直腸手術，期間沒有病人投訴及出現問題。

外號「金刀梁」的泌尿科名醫梁智鴻於求情信提及到，指根據其經驗，朱醫生是一個「罕見品種」（rare breed），是最有經驗的結直腸外科醫生之一，具有不少經驗。

辯方大律師指，他們不認為要剝奪被告的執業能力，及其在社區中所提供的服務，並重申被告將會明確地反思調查結果（He will clearly take the reflect on the findings.）。

著名結直腸外科專科醫生朱建華被控專業失德，兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月。（蘇煒然攝）

醫委會研訊小組：被告無遵循基本診斷及處方抗生素基本原則

醫委會研訊小組表示，考慮到被告對在多年的結直腸外科手術無出現重大問題及投訴，以及在醫學界及社區的貢獻，同時明白紀律處分目的非懲罰被告，而是為了保護公眾免受不適合行醫的人的傷害。

惟案中可見被告在本案中所犯的罪行性質非常嚴重，使病人面臨生命危險，小組對被告沒有將病人的福祉放在首位表示嚴重關切：

．就a項罪名，被告有可能診斷出病人腹腔內殘留物感染，然而他沒有遵循基本的診斷原則，也沒有遵循抗生素處方的基本原則；
．就b項罪名方面，小組表示，最令人擔憂的異物存在以及可能需要將其移除，但被告將關閉結腸造口術放在更優先的位置，做法不適當。

兩項罪名判除牌3個月及6個月　同期執行無緩刑

因此，就兩項罪名，小組認為被告在本案中的行為低於香港註冊醫師的預期標準，裁定其專業失當（misconduct）；而考慮到紀律指控的性質和嚴重性，兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月，同期執行，無緩刑。

婦產科醫生梁國齡FB專頁上傳診所醫生名牌相　判停牌一個月緩刑醫生陳照全遭妻於社交平台分享日常　涉披露病人私隱　判除牌緩刑衞署前醫生甘啟文騙世衞等逾420萬　醫委會今判除牌一年斥無悔意醫生戴學良未見病人先轉介做化驗違醫療券守則　醫委會判除牌緩刑
醫生
醫務委員會