名醫朱建華無發現病人腹內存有異物　醫委會裁定專業失當除牌半年

著名結直腸外科專科醫生朱建華被指控在病人告知有腹痛的情況下,未有為其提供適當措施,以及未有發現病人腹內存有異物。醫務委員會今日(28日)就案件的兩項專業失德罪名召開紀律聆訊,終裁定他專業失當成立,兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月,同期執行,無緩刑。



病人多次因腹痛向朱建華求診 終由其他醫生取出異物

案情指,醫生朱建華於2015 年涉嫌末有發現一名需進行關閉造口手術的病人,腹部内有異物。病人多次因腹痛向朱建華求診,但只獲處方抗生素,大半年間病人多次向不同醫生求醫,終由另一名醫生做手術,在病人腹部取出被家屬形容為「紗布包著一截小腸」、約直徑4吋長的異物。

他被控專業失德罪名:

(a)約在2015年11月左右,被告得悉患者腹痛和/或不適的投訴後,沒有進行適當和/或充分的調查;及

(b)約於2016年7月,被告未能適當和/或充分注意病人腹腔中可能存在異物。

醫務委員會今日(28日)就案件的兩項專業失德罪名召開第14次紀律聆訊。

「金刀梁」梁智鴻為被告寫求情信:朱醫生是rare breed

辯方大律師形容被告在醫療界別及社區有不少重大貢獻,並表示被告將徹底反思(reflect very, very deeply)小組的調查結果,未來亦會關注病人情況。被告同事為其撰寫求情信,指他是公認訓練有素及稱職的結直腸外科醫生,同時亦是結直腸診所院長,總會致力專業地解決問題,而在過去的八年裡,進行過16,000次內窺鏡檢查及2,500主要結直腸手術,期間沒有病人投訴及出現問題。

外號「金刀梁」的泌尿科名醫梁智鴻於求情信提及到,指根據其經驗,朱醫生是一個「罕見品種」(rare breed),是最有經驗的結直腸外科醫生之一,具有不少經驗。

辯方大律師指,他們不認為要剝奪被告的執業能力,及其在社區中所提供的服務,並重申被告將會明確地反思調查結果(He will clearly take the reflect on the findings.)。

醫委會研訊小組:被告無遵循基本診斷及處方抗生素基本原則

醫委會研訊小組表示,考慮到被告對在多年的結直腸外科手術無出現重大問題及投訴,以及在醫學界及社區的貢獻,同時明白紀律處分目的非懲罰被告,而是為了保護公眾免受不適合行醫的人的傷害。

惟案中可見被告在本案中所犯的罪行性質非常嚴重,使病人面臨生命危險,小組對被告沒有將病人的福祉放在首位表示嚴重關切:

.就a項罪名,被告有可能診斷出病人腹腔內殘留物感染,然而他沒有遵循基本的診斷原則,也沒有遵循抗生素處方的基本原則;

.就b項罪名方面,小組表示,最令人擔憂的異物存在以及可能需要將其移除,但被告將關閉結腸造口術放在更優先的位置,做法不適當。

兩項罪名判除牌3個月及6個月 同期執行無緩刑

因此,就兩項罪名,小組認為被告在本案中的行為低於香港註冊醫師的預期標準,裁定其專業失當(misconduct);而考慮到紀律指控的性質和嚴重性,兩項罪名分別判罰從醫生名冊中除名3個月及6個月,同期執行,無緩刑。