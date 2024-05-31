47人案︱港府強烈譴責美西方國家失實言論　強烈要求停止惡意抹黑

高等法院原訟法庭周四（30日）就一宗串謀顛覆國家政權罪案件作出裁決，16名不認罪被告，餘14人罪成。港府今日（31日）就一些美西方國家，包括美國、英國、歐盟、澳洲等）、反華組織、反華政客、外國媒體等對原訟法庭昨作出裁決的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對。

港府指涉案被告的行為，「與所謂爭取民主和人權，完全扯不上任何關係」，強烈要求美西方國家等，立即停止干涉中國內政和香港事務，以及停止對有關案件的裁決作出任何不實的報道及惡意的抹黑。



2024年5月30日，47人案判決。有多國領事館到法院外排隊輪候，包括美國、法國、德國、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。（廖雁雄攝）

港府發言人表示，118日的公開審訊中，法庭詳細考慮相關法律原則、控辯雙方海量證據和陳詞後，在昨日頒布的裁決理由中清楚表明本案發生串謀顛覆國家政權的行為，目的是破壞、摧毀或推翻《基本法》和一國兩制方針確立的現行香港特區政治制度和架構。

發言人指，此等危害國家安全的犯罪行為「與所謂爭取民主和人權，完全扯不上任何關係」。本案共47人被起訴，除2人被裁定證據不足以令法庭肯定有參與該串謀罪行外，其餘45人全部被定罪，發言人指這顯示了犯罪計劃的規模和嚴重性，而律政司已就2名被告人的裁決向法庭表明上訴意向。

47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

發言人續說，香港特區是中華人民共和國不可分離部分，是一個在一國兩制下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港「無主權、無治權，也無監督權」。外部勢力罔顧事實，對香港特區法庭的裁決發表以「政治凌駕法治、顛倒黑白的謬論」，公然干涉屬中國內政的香港事務，妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功。

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發言人又批評一些美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體等對正在香港特區法院進行的刑事審訊妄加評論，不但極其不恰當，亦無視法治精神。

發言人又指出，部份外國政客提出所謂制裁，「全屬卑劣政治操作」，妄圖恫嚇法官、司法人員，以及律政司檢控人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對所謂制裁嗤之以鼻，會無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。

16名不認罪被告，14人被裁罪成。

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發言人重申法庭在長達318頁的判詞中，清楚列出其定罪的理據和考慮，亦確定了本案發生串謀顛覆國家政權罪行。因此特區政府強烈要求美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體等，立即停止干涉中國內政和香港事務，以及停止對有關案件的裁決作出任何不實的報道及惡意的抹黑。

發言人最後表示，特區政府會堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則；堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時維持普通法制度、堅持法治原則、依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

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