馬會扶貧計劃社工教理財　40年煙齡基層戒掉借煙消愁　月儲$3000

香港賽馬會今日（20日）宣布，撥款7.2億元開展「賽馬會躍見新生活」的5年扶貧計劃，即將60歲的呂偉雄與其妻兒是計劃的首批受惠家庭，他表示，計劃的措施如理財儲蓄項目、社區託管服務都很貼地，讓他更清楚此前從未考慮過要面對的問題，如子女將來的發展等。



參與計劃後，呂偉雄更成功戒煙，將每月省下的3,000元都存起，配合計劃教其如何儲蓄、花費等，他指，存下的金錢會用作子女未來的教育所需，更期望子女可成為家中第一代的大學生。在參與計劃後，呂偉雄更覺得對未來更有希望，而「唔係每日淨係坐喺屋企等上公屋」。



儲蓄項目教懂如何謹慎花錢：以前冇諗咁多

快將60歲的呂偉雄是「賽馬會躍見新生活」的首批受惠家庭，現職倉務員，與太太育有12歲的女兒和9歲的兒子。參加了計劃約3個月，他認為計劃「幫我哋諗咗好多」，很多事情如儲蓄、子女升學、將來發展等，他都未有深入考慮過，但計劃的社工幫呂生想了很多，讓他覺得只需跟著計劃的內容做即可。

他舉例道，計劃當中的儲蓄項目教會他如何理財，例如如何謹慎消費，不要亂花金錢買無謂的物品等，他直言「以前冇諗咁多同諗得咁詳細」，但現在透過計劃學會了不少理財策略；以前沒有儲蓄習慣的他，在參與計劃後，更規定自己每個月都要存3,000元用作子女將來發展之用。

吸煙為紓壓 一家四口同住一房感壓抑

這3,000元有一大部份來自呂生戒煙省下的金錢，有逾40年煙齡的他，自從搬進荃灣「仁濟軒」過渡性房屋，並參與賽馬會的扶貧計劃後，用3個月便成功戒煙。

他表示，以往吸煙主要想紓壓，在疫情前，呂生一直在內地工作，與妻兒同住在內地，當時他的收入「都過得去」，應付一般的起居飲食都無問題；但自疫情爆發後，生計大受影響，於是他便舉家搬回香港生活，與妻兒一同住在母親和弟弟的二人單位中，呂生一家四口擠在其中一間房，狹窄的居住環境和寄人籬下的感覺都讓呂生陪感壓抑，經常都要借煙消愁，故一直未有成功戒煙。

搬進荃灣過渡性房屋後成功戒煙 現時規定自己每月儲3000元

不過，自從搬進在荃灣的190呎過渡性房屋單位，呂生的心境變得輕鬆不少，他表示，單位雖小，但子女都可有自己的床和書枱溫習，多了自己的私人空間，而屋外亦有大片公共空間可供他們玩耍，看見子女面上的笑容，這些喜悅治癒了呂生一直以來的壓力，讓他覺得無需再依賴煙草來解壓，因此，終於下定決心戒煙。

呂生稱，戒煙節省近3,000元會全數用於儲蓄，現時會規定自己每月一定要至少存到3,000元，「好似最低消費咁」，這些儲蓄都會用於子女將來發展所需。他指，對未來的期望主要放在子女身上，望他們可成為家中第一代的大學生。

他亦透露，計劃旗下的「賽馬會躍見坊」會每月為他們邨安排居民大會，讓他可於鄰居交流，讓他了解此前不清楚的子女升中安排等資訊，亦讓他可感受到鄰里之間的人情味，從中建立社交網絡。

「賽馬會躍見新生活」計劃諮詢委員會召集人張雲正認為，扶貧重點應是扶助基層獲得跨越階層的方法、技能等。（梁祖兒攝）

參考農村脫貧模式 為基層提供軟件扶貧

「賽馬會躍見新生活」計劃諮詢委員會召集人張雲正表示，計劃參考的農村脫貧模式，重點是為基層家庭提供可向上游的軟件，例如社區活動，讓基層人士心靈上都可得到滿足，同時有其他教育，如教他們理財規劃的項目，讓基層人士都可有更好發展。

他亦認為，直接金錢上的資助未必是扶貧的最佳方法，反而，計劃應是扶助基層，在脫貧過程中攙扶、扶助他們，讓他們透過計劃的軟件配套，可獲得跨越階層的方法、技能。