中央贈港大熊貓｜李家超：9.26抵港料12月亮相　原名為安安、可可

中央再贈港的一對大熊貓安排有新進展，行政長官李家超今日（24日）在行政會議前宣布，大熊貓將於周四（26日）早上抵港，政務司司長陳國基當天會在香港機場迎接，之後送往海洋公園接受隔離檢疫。文體旅局局長楊潤雄明天（25日）將赴四川出席歡送大熊貓儀式。李家超說，一對大熊貓在當地已有姓名，雄性大熊貓原名叫安安，雌性大熊貓叫可可，大熊貓來港後，會舉辦命名活動公開徵名。



中央贈港大熊貓｜最快今公布 網民熱議6大熱門 佳佳2曾外孫上榜

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

中央贈港大熊貓.26抵港料12月亮相 原名為安安、可可

李家超表示，中央贈港的一對大熊貓，後日到達香港成為我們的一份子，香港大家庭的新成員，抵達後連同另一對盈盈、樂樂剛新生的龍鳳胎，香港會有6隻大熊貓。他說楊潤雄明天將到四川都江堰出席歡送大熊貓儀式，後日香港機場舉行儀式，歡迎一對大熊貓抵港，由陳國基主持，及後開始隔離。他指出一對大熊貓5歲，雄性大熊貓叫安安，體重130公斤；雌性大熊貓叫可可，體重大概100公斤。

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9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

他透露，海洋公園已經派員到都江堰基地準備前期工作，讓大熊貓預先習慣竹子品種，並已經將廣東省竹子送到都江堰讓其適應，大熊貓抵港後要接受最少30天隔離檢疫，期間漁護署、海洋公園會密切觀察情況。大熊貓之後要花多30日適應新環境，希望12月中在海洋公園舉行大型啟動儀式。他指海洋公園準備給一對新大熊貓的地方，已完成第一階段改善工程，添加攀爬架及植物，增加噴雪機等，自己星期日亦親身到海洋公園視察。

7月8日，李家超在都江堰大熊貓保護中心探望大熊貓後離開。（孔繁栩攝）

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

將舉行大熊貓命名比賽

李家超說，全城期待大熊貓到港，文體旅局已經積極準備推廣活動，預告10月舉行命名比賽在全港徵名，希望收到有意義的新名字，稍後局方會公布詳情。他又說不少地區活動會加入大熊貓元素，例如幻彩詠香江，南區區議會推出處處有熊貓活動。為方便市面獲取資訊，旅發局會啟動一站式大熊貓專題網頁，海洋公園專頁都會更新兩隻大熊貓到港情況。

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

港產大熊貓龍鳳胎亦會公開徵名

李家超說文體旅局、旅發局、海洋公園都會利用大熊貓締造商機，鼓勵大家開創商機推動消費，並再感謝中央贈送人見人愛、精力充沛的大熊貓予香港，國泰航空則贊助運送大熊貓。

至於港產大熊貓龍鳳胎方面，李家超表示關心牠們的情況，形容現時處於暴風式成長階段，希望明年早些與公眾見面，要求海洋公園與專家合作，相信當牠們有更明顯樣貌時，會舉行徵名活動。

首被告張敬生。(朱棨新攝)

七一刺警案張敬生未獲扣減刑期 李家超不評論發證明書

港大學生會評議會動議致謝七一刺警疑兇案，時任評議會主席張敬生刑期上訴得直獲扣減，他向法院申請人身保護令，要求懲教署即時釋放他。李家超發出證明書指案件涉及國家安全，轉由國安法指定法官審理。

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超被問到為何有需要發出證明書時表示，相關國安案件處於聆訊階段，政府不適宜評論案件細節，他說任何案件一旦涉及國家安全，會從嚴處理。他告誡所有人士，不要嘗試觸碰國安條例，任何涉及國安的罪行都會依據法律程序處理。

被問到至今曾發出多少次行政長官證明書，李家超僅指多於一次發出，當有需要時都會發出。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

李家超：改革唔係為改而改 工商企業家唔係旁觀者

港澳辦主任夏寶龍上周與李家超會面，再呼籲香港要改革，特別提到希望工商界、企業家堅定支持特首和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拼經濟、搞建設、謀發展。

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

被問及與夏寶龍的會面內容，李家超表示夏寶龍很熟悉香港、關心香港，感謝他肯定特區政府有力推進改革工作。他重提夏寶龍希望工商界以及企業家團結一心、找機遇，將愛國愛港的情懷轉化為一項一項具體的實際行動，他表示明白夏寶龍語重深長，給予肯定與勉勵。

改革唔係為改而改，唔能夠破壞原本成功嘅元素。 行政長官李家超

李家超續稱，自己的改革理念是因時制宜、因地制宜，判斷什麼需要補短板、固本培元、鞏固和提升，且改革時要把握當前，「改革唔係為改而改，唔能夠破壞原本成功嘅元素。」他表示，政府團隊帶領社會各界，尤其是工商界企業家以一項一項實際行動推進改革，是政府和社會的共同責任，工商界是參與者、受益者，「工商企業家唔係旁觀者，係參與者、受益者」。

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

美聯社一名法籍駐港攝影記者申請工作簽證被拒，本月中在香港機場再被拒入境，該攝影記者曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。(資料圖片/歐嘉樂攝)

美聯社攝記被拒入境 李家超：每宗個案獨立考慮是否合法

美聯社一名法籍駐港攝影記者申請工作簽證被拒，本月中在香港機場再被拒入境，該攝影記者曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。被問到拒入境原因，李家超說所有入境措施都依法，包括入境和相關的法例，每宗個案都會獨立考慮，了解是否符合法例與政策，強調做法和其他司法管轄區一樣。

北京同意解除日本食品進口禁令。

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

北京解除日本食品禁令 李家超：香港有數據會考慮調整禁令

被問到北京同意解除日本食品進口禁令後，香港會否有解除日本食品進口禁令的時限，李家超說，知道中日最近達成共識，日方將履行避免對健康和環境造成負面影響的義務，並將履行做影響海洋環境和生態系統評估，日本將在國際原子能機構（IAEA）框架下建立長期國際監測安排，確保中國的參與、獨立採樣和監測以及實驗室比對，雙方將圍繞生命健康和生態環境開展科學對話，中國實施獨立採樣和監測活動後，將根據科學證據考慮調整相關措施。

他說特區政府把維護香港市民的健康安全放在第一位，強調科學證據，香港已聯繫外交部駐港公署了解詳情，也已聯繫日本駐港總領事館了解詳情，確保特區政府能夠獲得足夠的科學數據和證據來考慮任何調整的可能性。