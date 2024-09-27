十一｜康文署辦國慶「濱」Fun嘉年華　觀塘海濱設舞台表演等活動

10月1日為中華人民共和國成立75周年，康樂及文化事務署當日上午11時至下午5時，會在觀塘海濱花園舉辦國慶「濱」Fun嘉年華，並提供不同類型及包括以數字「7」和「5」為元素的免費康樂及體育活動，而且費用全免。



康文署10月1日在觀塘海濱花園舉辦國慶「濱」Fun嘉年華。（康文署Facebook）

國慶「濱」Fun嘉年華設有不同主題舞台表演、攤位遊戲及主題打卡區，並設親子競技遊戲和多項運動體驗活動，包括保齡球、單車、劍擊、划艇、花式跳繩及足毽。而據主辦方介紹，一群年滿75歲的長者當日亦會參與表演。

觀塘海濱花園舉辦大型嘉年華，提供親子及國慶活動，包括攤位遊戲，運動同樂，學校及地區樂團表演。一群年滿75歲的長者也會參與國慶表演。（主辦方圖片）

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