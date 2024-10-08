道士涉謀殺智障女案 兩名被告均不自辯 押後明天作結案陳詞
撰文：朱棨新
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道士涉嫌聲稱為21歲輕度智障女子做法事「驅鬼」，用假陽具插其下體，又用烏蠅拍等拍打女事主及推她的頭撞向牆壁，又向她灌酒等，女事主最終死亡。道士否認謀殺及非禮罪，死者母亦涉協助教唆道士非禮，案件經多日審訊，控方今（8日）在高等法院表示已舉證完畢，辯方表示兩名被告不自辯，亦不傳召辯方證人，案件押後至明天，讓控辯雙方結案陳詞。法官表示將於下周一開始引導陪審團。
兩名被告及控方主要證人的供詞。(詳看下圖)
男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。
女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。
案件編號：案件編號：HCCC159/2021
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