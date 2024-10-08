道士涉謀殺智障女案　兩名被告均不自辯　押後明天作結案陳詞

道士涉嫌聲稱為21歲輕度智障女子做法事「驅鬼」，用假陽具插其下體，又用烏蠅拍等拍打女事主及推她的頭撞向牆壁，又向她灌酒等，女事主最終死亡。道士否認謀殺及非禮罪，死者母亦涉協助教唆道士非禮，案件經多日審訊，控方今（8日）在高等法院表示已舉證完畢，辯方表示兩名被告不自辯，亦不傳召辯方證人，案件押後至明天，讓控辯雙方結案陳詞。法官表示將於下周一開始引導陪審團。



兩名被告及控方主要證人的供詞。(詳看下圖)

被告張子材否認非禮及謀殺輕度智障女子吳恩宇。(資料圖片)

女被告吳馬如賡是死者吳恩宇母親，她涉嫌協助及教唆男被告張子材非禮其女兒。(朱棨新攝)

女事主吳恩宇被發現倒臥在西貢龍尾村的村屋，救護員到場時她已死亡。(資料圖片)

女警吳美玲稱到場調查時，覺男被告張子材外貌奇特，連面部都有紋身。(朱棨新攝)

總督察莫子威指死者吳恩宇的屍體很多瘀傷，形容如豬頭。(朱棨新攝)

法醫傅家聰稱女死因吳恩宇身體有多處瘀傷及擦傷，難於行動，預期她生前極為痛楚。(朱棨新攝)

政府化驗師在死者房間多處發現血跡，除牆及地外，枕頭上亦有。

道教專家李耀輝博士指，正規道教儀式不會接觸異性身體。(劉安琪攝)

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

案件編號：案件編號：HCCC159/2021