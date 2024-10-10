道士涉謀殺智障女　辯方指死者恐怖傷勢非致命原因　認為只屬誤殺

道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮案，今（10日）在高等法院續審，代表兩名被告的辯方律師作結案陳詞。男被告張子材的律師指，案中有多項未知因素，難以肯定張有謀殺意圖，認為應只裁定他誤殺罪成。死者的傷勢恐佈，但該些傷勢均非令她死亡的原因，提醒陪審團不要被情感影響。又指張深信他是為吳作儀式驅鬼，過程中沒有得到快感。



女被告吳馬如賡的律師強調，女被告當時相信張的說法，認為該儀式是替女兒驅鬼，並會對女兒好。儀式進行時，她只是觀看，沒有參與。



法官將於下周一開始引導陪審團。



被告張子材。(資料圖片)

女被告吳馬如賡。(朱棨新攝)

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

誤殺不涉被告有意圖殺人

代表男被告張子材的律師指，謀殺和誤殺的分別，在於誤殺不涉被告有意圖殺人，或有意圖對他人造成嚴重身體傷害，控方雖指張在案中有意圖對吳造成嚴重身體傷害，但辯方認為，本案證據不足以裁定張謀殺罪成，應只裁定他誤殺罪成。

不知吳被灌酒前有否飲酒

辯方續指，張被捕後承認於2019年9月1日早上，曾把吳推向牆及摑她的後腦，令吳的前額撞到櫃。他亦承認曾向吳灌酒。根據法醫的證供，吳的死因為酒精中毒和頭部傷勢，引致的肺炎。惟辯方指，不知道吳在案中共飲下多少酒，亦不知道她被灌酒前後，有否飲酒。

不排除酒精中毒後意外跌倒

辯方同意，吳的傷勢恐怖和駭人，但強調非該些傷勢令她死亡。吳的腦膜亦有出血，但出血份量少，單是腦膜出血不足致命，亦不能排除吳是酒精中毒後，意外跌倒造成。根據法醫的證供，即使沒有頭部的傷勢，吳在沒有治療下，亦會因肺炎和酒精中毒而死。

女事主吳恩宇生前與父母及男被告張子才居於西貢龍尾一村屋單位。(資料圖片)

辯方律師承認，男被告張子材與女事主吳恩宇一家居於西貢龍尾村，有令吳置身危險的環境。(資料圖片)

多項未知因素未能肯定張有意圖

辯方強調，案中有多項未知的因素，以肯定張有意圖對吳造成嚴重身體傷害，因此應裁定他謀殺罪不成立，又著陪審團考慮因「非法危險行為」或「嚴重疏忽」而裁定張誤殺罪成。

若吳得到治療或可免於死

辯方續解釋，「非法危險行為」的元素，包括作出蓄意而非法的行為。辯方同意本案有這些元素，至於「嚴重疏忽」，這涉及被告對死者有照顧責任。雖然張並非吳的父母，但他令吳置身一個危險的處境，此情況下，他對吳亦有照顧責任。他於9月1日晚至翌日凌晨，曾查看吳的情況，發現吳呼吸微弱，但沒有致電救護車求助。法醫同意，若吳得到治療，或可避免死亡。

張真誠相信替吳驅鬼無得到快感

就非禮罪方面，辯方指張或真誠相信他是替吳驅鬼，沒有在儀式中得到快感，且當時吳母亦在場，令張認為吳同意該行為。

女被告只是觀看沒有參與儀式

女被告吳馬如賡的代表律師指，吳馬如賡自2014年已認識張，認張為師傅。她相信張的說法指吳被邪靈上身，該儀式是替女兒驅鬼，此舉對女兒最好。辯方亦指，吳在儀式時只是觀看，沒有參與。

案件編號：HCCC159/2021