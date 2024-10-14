道士涉謀殺智障女　男被告未解釋全部傷勢　官著考慮是否道出真相

道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮，案件今（14日）在高等法院續審。法官引導陪審團時指，考慮男被告張子材是否謀殺罪成時，需衡量他於案發時是否有意圖對死者造成嚴重身體傷害。男被告在錄影會面中，未有就死者的多項傷勢作全面解釋，陪審團可考慮他是否道出全部真相。此外，張稱為替死者驅鬼，而把假陽具插入死者的下體，法官指陪審團考慮非禮罪，需肯定當中涉及性的元素，並著陪審團考慮男被告進行該儀式時戴上手套等。陪審團預料明天開始退庭商議。



男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇(下稱吳)。

被告張子材。(資料圖片)

女被告吳馬如賡是男被告張子才的徒弟。(朱棨新攝)

女事主吳恩宇一家人當時與男被告及其契女合租西貢龍尾村的村屋。(資料圖片)

謀殺罪需證明被告的犯罪意圖

法官今先就謀殺罪引導陪審團，指控方需證明被告的犯罪意圖。陪審團可考慮吳的傷勢、其房間內的血跡和男被告張子材在錄影會面的說法，以判斷張是否有意圖對吳造成嚴重身體傷害。若陪審團未能確定張有此意圖，陪審團則需考慮他是否因「非法危險行為」或「嚴重疏忽」而誤殺罪成。法官續指，吳身上有多處傷勢，尤其是在臉上。而張子材在錄影會面中，未有就吳的多項傷勢作出全面解釋。而陪審團可考慮，他是否在錄影會面中道出全部真相。

女徒弟曾傳把吳去世前的相片傳送給張子材

法官提及，一張由女徒弟張曦鐥傳送給張子材的相片，該張相片在吳去世前拍攝，當時吳的眼部已有瘀傷，張的兩隻手指則放在吳的眼部位置，法官指該相片也可協助陪審團考慮，張子材是否有意圖對吳造成嚴重身體傷害。

假陽具插下體是否涉及性的含意

就張子材被控的非禮罪，涉及用假陽具插入吳的下體，法官指控罪元素包括相關行為被視為猥褻，被告作出相關行為而未經對方同意。法官強調，相關行為需涉及性的含意。而吳馬如赓在錄影會面稱，張子材把假陽具插入吳的下體時，戴上手套。此外，該儀式原本由另一名女徒弟進行，但她不敢進行儀式，最終由張子材負責。法官指，陪審團應考慮案中的全部情況，包括各人的言行，以決定張否非禮罪成。

若男被告脫非禮罪 女被告的罪名亦不成立

此外， 女被告吳馬如赓被控協助和教唆非禮罪，控方指稱吳馬如赓提供協助，知道張子材會使用假陽具侵犯其女兒，仍然和對方一同購買假陽具。法官指，控方需證明吳馬如赓事前知悉會有人干犯非禮罪、她有提供協助等。若張子材未有干犯非禮罪，陪審團亦需裁定吳馬如赓協助和教唆非禮罪不成立。

案件編號：HCCC159/2021