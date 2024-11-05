六旬漢涉殺女友三母女 辯方指被告受言語刺激兩個月 失理智犯案
撰文：劉安琪
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六旬漢涉在劏房縱火及謀殺女友三母女案，辯方今午（5日）在高等法院。辯方結案陳詞指，女友在事發前兩月不斷以言語侮辱被告，嫌棄他又老又窮，又稱要找一個年輕男友，被告受到女友持續的言語刺激，才會用刀斬她。但被告一向視女事主的兩名女兒如同其親女，被告亦多翻提到他只想與女友同歸於盡，對於禍及兩女童感懊悔。法官張慧玲將於明早將引導陪審員。
被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。
被告曾重複稱無意傷害兩女童
辯方陳詞指，被告視兩名女童為親生女兒，在錄影會面被問及為何用刀斬傷兩名女童，被告一直表示不知道，並不斷重複無意傷害兩名女童，更泣稱：「兩個大人嘅事，害死兩個小朋友….」等。由此可見，他當時對於兩女童死亡感到十分懊悔。
被告受溫持續刺激達兩個月
辯方續指，被告曾提及其女友溫菊芳案發前兩個月，不斷重複指被告又老又窮，又稱已另結新歡，會找一名年輕男友。溫又多次在爭吵中稱呼被告女兒為瘋女兒，著被告搬回家和其瘋女兒同住。辯方指被告在這些說話的持續刺激下，才會在案發時失去理智。
被告曾稱只想與溫同歸於盡
至於縱火一罪，辯方指被告在錄影會面多次提及，他只是想和溫兩人同歸於盡，而無意禍及兩名女童。
案件編號：HCCC163/2023
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