啟德演練衞署改病人預約　公務員工會稱不理想　議員促解釋必要性

啟德體育園本月24日將在5萬人主場館進行演練，預料須派數萬名公務員參與。衞生署今日（10日）確認該演練，在病人同意且滿意情況下調整了十多個個案預約日期，「大部份」預約獲提前。有公務員工會認為安排不理想，因即使是覆診也涉及病人藥物是否足夠等，有立法會議員促請衞生署披露更多資料，解釋演練是否必須要有衛生署人員參加，乂認為署方應預早知道當日診所人手是否充足，若無法應付，應安排員工加班及調配人手，或向決策局提出尋求協助。



政府將動員數萬公務員參與啟德體育園演習（楊何蓓茵FB）

公務員工會相信參與演練主要是文職 管理層應提早調配人手

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，今次安排不理想，因診症涉及病人的藥物治療是否足夠，若延後覆診也要遷就醫生時間，「這是common sense（常識），一定不可以影響公眾服務。」

他相信參與演練的主要是文職，而非前線醫護人員。他指出事件予人感覺內部管理出現問題，質疑主管「口頭上交人（參加體育園演練）就算，其他嘢就唔諗」，又認為管理層應提早做好調配工作，填補空缺。他續說，啟德體育園演習不一定由公務員參與，因園方主要是測試人流運作，無須專業資格，市民也可以參與。

啟德體育園2024年11月23日下午舉行第三次演練，在青年運動場進行壓力測試演練，動員4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾。（資料圖片/吳美松攝）

陳凱欣冀衛生署披露更多資料 解釋是否必須參加演練

立法會議員陳凱欣稱對有關安排感到意外，她指雖然衞生署診所並非提供急症服務，但同樣會影響病人的時間規劃和檢查進度，令市民覺得不被重視。她估計是前線醫護人員被調配參加演練，才會導致服務受影響。

她認為署方應披露更多資料，解釋演練是否必須要有衛生署人員參加。她認為署方應預早知道當日診所人手是否充足，若無法應付，應安排員工加班及調配人手，又或向醫務衛生局尋求其他醫療部門協助，避免影響原有服務。她又說，若衞生署不是必須出席，也可選擇缺席，再由其他部門參與演後，轉告參與演練的情況。