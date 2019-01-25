【校園天地】佛教黃焯菴小學 灣仔12校網的Happy Learning School

在傳統名校林立的灣仔12校網，有一間辦學理念奉行「上午認真學，下午盡情玩」的Happy Learning School，並附帶「小班教學」及「一條龍」中學優勢的隱世學校──佛教黃焯菴小學。 這間一直低調地佇立於銅鑼灣東院道，校舍正好面向大球場的小學，其實已有六十年悠久歷史，多年來秉承「明平等智，顯同體悲」的辦學理念。對於不欲子女在學業上被過度催逼，或是想孩子有個愉快小學生活的家長而言，這個關愛校園也許是個「進可攻，退可守」的另類學校選擇。

（佛教黃焯菴小學圖片）

踢走尋常規範 樂學樂玩樂成長

因為該校相信：廿一世紀的教學模式，再容不下單調無趣的填鴨式教學。要跟時代接軌，除了與科技掛鈎引入電子學習外，幫忙舒解學童沉重的課業壓力，讓他們身心靈也同時得到滋養，才是學校樂見的雙贏局面。

於是，由2019-2020學年開始，該校將踢走尋常的上課時間規範，反轉既定的學習模式，「樂學‧樂玩」是為下學年的學習主軸。校方鼓勵同學在上午認真求學，下午釋放心靈，盡情投入參與各項涵蓋學術、音樂、藝術、體育和社區服務等啓發多元智能的課後活動，而三個別具來頭的新項目亦新近在該校推行，包括：一個以「讓科技把孩子帶起來」為前設的網上教育遊戲學習平台──PaGamO，短短數年已顛覆台灣教育界，吸引全台小學爭相引入為常規學習；透過親身體驗的尋夢之旅，希望從小培養學生運用創新思維為社區帶來改變，從中學習企業家精神，凡事懷着信心解決問題，迎接未來挑戰的DreamStarter；以及幫助學生由單純的科技消費者變為一群科技應用和創造者的「運算思維教育」等活動，希望透過引入創新思維的學習體驗來充實學生的成長經歷。

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樂韻灌注校園 滋養心神

有別一般常規學校，該校就音樂科的課程編排也面面俱全。從小一至小三的常規課堂上，已逐步灌注學生有關節奏、韻律、拍子等基本樂理知識，小三開始則學習牧童笛吹奏，到晉升至五、六年級時，學生其實已掌握箇中理論及技巧。於是，五年級學生的創作課業就是以「數白欖」形式來填寫一份歌詞；而行將畢業的小六學生，則需要自選一首詩詞來配上旋律曲調。當然，展示方式既可使用傳統樂器，也能與時並進透過iPad來呈現他們自家創作的優美樂章。

每天的午飯時間，學校也會特選一些符合訓輔主題的勵志歌曲，既有美妙樂聲伴隨午膳之餘，也收薰陶之效。而成立三年的無伴奏合唱團(A Capella)更是小學校園鮮見的樂團類別。

（佛教黃焯菴小學圖片）

跨學科英語培訓

玩樂不忘認真學。佛教黃焯菴小學在敎學的範疇上同樣要求嚴謹，也主張「體驗式學習」（Experiential Learning)來豐富學習層次，而一個由不同科任老師共同設計，以「閉合電路」（Close Circuit）為主題，並由英文科主導，再貫穿資訊科技、常識、數學及視覺藝術五個學術範疇所結合而成的跨學科STEM課程，便曾獲得教育局認同，於局方的周年分享會上，邀請設計團隊三位主腦向來自全港不同學校的三百位現役敎師，展示其課程設計精髓。

而該校英文科科主任更是少數被教育局借調到局方工作，就不同學校提供到校英文教學課程支援（Language Learning Support Service)，並透過工作坊、講座提升業界課程領導能力的教育前線人員。在她帶領下，該校的英文教學質素及外加兩名外籍老師合組而成的敎學團隊，既專業又掌握當前教學趨勢，故在英文科的課程設計上，份外靈活、扎實兼具趣味性。

佛教黃焯菴小學

香港銅鑼灣東院道十一號

電話：25762638

www.bwcups.edu.hk

mail@bwcups.edu.hk

（內容由佛教黃焯菴小學提供）

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