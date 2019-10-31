【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）　校園嘩鬼萬聖節

位於天水圍的樂善堂梁銶琚學校（分校）舉辦了一個英文科活動「校園嘩鬼萬聖節」, 全校師生都一起參與。學生當天穿上各式各樣的萬聖節服飾, 除了有造型逼真的吸血僵屍和可愛的小女巫外, 還有迷你版的科學怪人和骷髏人。

學生們除了悉心打扮外, 更喜歡四處向老師們拿糖果（Trick or treat）, 然後比併誰拿得最多。

（樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片）

校園內也有不同的攤位遊戲和佈告板, 外藉老師及服務生會教授萬聖節的英文知識, 讓學生在遊戲中學習。

今年學校佈置了一間恐怖鬼屋, 給膽子大的學生去探險。黑暗的鬼屋內有大大小小的骷髏骨、令人毛骨悚然的蜘蛛及各式鬼怪。門內還會傳出陣陣的怪聲, 門外排隊的學生很多, 而他們全部都說一點也不怕！

負責活動的冼副校長及李老師表示其實一直都想舉辦鬼屋活動, 適逢上個月學校開放日有合適的剩餘物資, 所以就決定佈置一間鬼屋, 想不到反應異常熱烈。

學生們參與有趣好玩的活動之餘, 又可以學到相關的英文知識, 更可瞭解節日的文化, 真是一舉多得。希望明年的萬聖節節目更加精彩。

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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