【校園天地】荃灣聖芳濟中學　「濟」造夢想的大男孩

普遍男校生給人的印象是好動、爽直、想做便做、不拘小節。對於處事的細節計劃，更甚是談及生涯規劃，男孩總給人一種力不從心的感覺。 然而，今年學期之初，荃灣聖芳濟中學在校園推動「啟夢者計劃(Dreamstarter)」，針對男孩對於科技及工藝之興趣，配合學校的STEM教育發展，在鼓勵男孩「造夢」之同時，激發他們的解難能力與製作能力，達致多元發展。

啟夢工程：六組男孩六個美夢

「Dreamstarter」的宗旨在為學生提供一個「落實計劃，實踐夢想」之平臺，著手解決日常生活所遇到的難題和挑戰，以期望喚醒公眾及社區在創新、環保、文化藝術、科學科技等範疇上之關注。計劃的長遠目標，在於鼓勵學生關懷社區，關心社會，同時提昇學生公民責任，為社區注入年青動力

與新創意思維，為改善生活素質，打造完善社區而努力。

學期初，學校先將擁有相近「夢想」之初中同學進行配對，分成六個小組，從六個方面各自為改變生活現狀而「追夢」。每一個「夢」都極具特色，充分反映學生的創意思維，當中不乏一些叫人拍案叫絕，饒有趣味的「大發明」。

MAP裝置：淨化生活的每一啖氣

MAP，全名為「Movable Air Purifier」，是一種移動式空氣淨化裝置。裝置小巧易攜，可隨時提供清新空氣，有助改善周遭環境的空氣質素，特別是緩和因空氣質素惡劣而造成呼吸困難的問題。初中同學考慮到大部份都市人飽受空氣污染問題困擾，不少人均有不同程度的鼻敏感及呼吸道疾病，他

們打算應用空氣淨化機之原理，將有關裝置迷你化，隨時隨地過濾空氣中的致敏原和塵埃。有關產品現正處於研發階段，學校老師與同學課後到實驗室埋首研究，老師在擔當顧問角色之同時，亦給予同學足夠的自主思考空間，期望有關裝置終有一日可以面世，造福大眾。

同學在課堂上利用腦圖Mind Map 分析關注問題的成因，並且嘗試提出一些解決方法。(荃灣聖芳濟中學圖片)

「步」出電流：為生活注入純正能量

有沒有想過你的一舉一動都能為環保出一分力？「造電」計劃，就是要設計一雙擁有儲電功能的球鞋，人們在日常生活中走的每一步，皆能觸動球鞋內的搖擺系統，產生電流，為充電寶儲電。當手機能量耗盡時，用家便可以拆卸裝嵌在球鞋內的充電寶，為個人的手機充電。這種新的意念有助解決都市人手機缺電的燃眉之急，亦有助舒緩因過份耗電而造成的全球暖化問題。勿以善小而不為，別小看那微弱的功效，只要人們多走一步，生活便可多一點便利，同時為保護大自然出多一點力。

「寵」您所愛：寵物專用流動廁所

散步是毛孩最重要的娛樂，然而，如果寵物在街道上大小二便，又未能好好處理，則會造成環境衞生問題，影響市容。寵物專用流動廁所，顧名思義，就是一個可以手攜的小型流動廁所系統，每當寵物完成大事小事，主人只要按下清潔按鈕，污穢物便得以清理，隨後棄掉環保膠套即可，亦不需要親自清理，方便快捷。有關計劃現已完成集資過程，現正處於研發階段，可見一個看似微細的生活觀察，都可以成就一個改善生活習慣的發明。

同學以話劇形式，介紹「寵物流動廁所」的概念。(荃灣聖芳濟中學圖片)

轉「沸」為能：小發現，大發明

在「Dreamstarter」計劃下，「夢」不再只局限於「想」，更絕非毫不起眼的侃侃之談，而是可以貼地實踐和成就。從「發夢」到「造夢」的過程中，學生學會的是如何運用個人的性格強項，協助小組去解決困難，化不可能為可能。從「造夢」到「圓夢」的成果中，學生得以培養出個人對於科研

的濃厚興趣，在失敗的教訓之中學會自省，在成功的經驗之中追求卓越。原來，在每一個「小發現，大發明」之中，同學在改變社會的同時，也正正塑造一個屬於自己更完美的一生。荃灣聖芳濟中學的經驗告訴我們，男孩，可以很「沸」，只要激起男孩子內心的熾熱種子，男孩可以在追夢的過程中熱血沸騰，拼盡潛力的全部。

「Dreamstarter」不能欠缺「Dreambacker」，「Dreamstarter」的計劃得以開展，全賴一眾老師與社會大眾的鼎力支持。面對挫敗，學生往往會主動詢問一些專業人士意見，尋求可行的方案，再作改良。Dreambacker的支持，正是鼓勵學生鍥而不舍的動力來源，讓學生們敢於「造夢」，讓每一個夢想的種子得以萌芽、結果。

同學因資源有限，需要向大眾介紹夢想和籌募資源。這一天，學校鄰近的五金鋪老闆聽完 同學介紹後，慷慨地捐出一輛板車作研究之用，同學們相當興奮。(荃灣聖芳濟中學圖片)

校長聯同一眾Dreambacker，在籌資日上，聽取同學們的想法，並提出寶貴的意見。(荃灣聖芳濟中學圖片)

顧問老師：林敦源老師的話

縱使學生的想法看似天真，看似天馬行空，但每一個想法的背後，都一定源於他們對於生活的細緻觀察。因為他們真正看到社區的需要，並且願意付出時間和心機嘗試解決這些問題。在「追夢」的過程中，即使困難重重，甚或得不到他人的肯定，然而，我確實看到的是埋藏在他們心深處一點為成就更美好生活的點點星火，以及為追求個人夢想無所畏懼的堅毅意志。

最近，學校自行研發的太陽能電動車「藍神號」在校際比賽上奪冠，老師希望藉此激勵同 學，多發展STEM 相關工程興趣，堅持夢想，必有得到別人欣賞的一天。(荃灣聖芳濟中學圖片)

（內容由荃灣聖芳濟中學提供）

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