【校園天地】凱莉山學校停課期間設情緒輔導員　支援學童及家長

受新冠肺炎疫情影響，全港中小學、幼稚園停課至不早於4月22日，學童困在家中時間長，較易感到焦慮；而近日亦有調查顯示，家長不懂助孩子在家中網上學習，在欠缺相關支援下感到壓力。有見及此，香港凱莉山學校特設計具針對性的互動在線教學強化版，讓學生在不能上學的日子其學業仍不會延誤，同時家長亦得到適時的協助，如情緒紓緩及學童表現的匯報，攜手與學校為孩子打造持續「上學」汲取知識的開心時光。 為了支援各家長面對停課的困擾，香港凱莉山學校早前安排了與在港的家長單對單會面，搜集他們對學校正在推行家中網上學習的意見，並指出學校會一如既往向他們匯報孩子學習的進度；更增設了獨有的輔導員，可以為受困擾的學童及家長提供情緒紓緩，令他們安心！

學校每周舉行網上實時早會，為學童營造更貼近校園的環境。(香港凱莉山學校圖片)

學校採用英國國家課程並增設中文課 保證可銜接到英國凱莉山升讀高中

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly之首間海外分校，原校擁有逾140年歷史，是英國最頂尖寄宿學校之一。 學校採用英國國家課程，並增設中文課以配合社會需求；同時提供一條龍升學，學生可從幼兒部、幼稚園直升至小學部及中學，而Year 8及Year 9 (相等於中學二及三年級) 的學生更可保證銜接到英國原校分別升讀高中Year9或Year 10，有助學童晉身英國頂尖大學，並可獲英國原校百分之十的學費優惠。

教師使用網上實時教授數學課，同學可即時參與討論交流，大大增加投入感。(香港凱莉山學校圖片)

人性化的學習支援 獨有輔導員環節及諮詢以紓緩情緒

因應在這停課期間，學童被迫困在家中可能感到悶悶不樂，學校本著關愛學童的教學理念，在網上教學課程中開設獨有的每周輔導員環節，由註冊輔導員實時教授一些減壓的小遊戲，紓緩學生的情緒；而有需要的學童或家長亦可預約在網上接受單對單的諮詢。這一系列人性化的支援，全面照顧學生在學習及身心發展的需要，並向身心疲憊的家長提供與小孩的溝通竅門。

老師透過單對單實時英語課堂即時跟進及指導學生表現。(香港凱莉山學校圖片)

與家長保持溝通 商討學生表現

為了保持學習規律，香港凱莉山學校的在線教學會設定「上課」時間表，方便學生每天定時學習及遊戲；並會紀錄學生出席直播課程、每日登入網上學習平台以及堂上表現，向家長定時匯報及商討，攜手讓學童「停課不停學」。

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獨有單對單個人化實時網上學習 重視學童投入感

學校深明引起學習動機就要互動教學，因此除了其他學校一般的網上學習片，香港凱莉山學校同時細心地加入了多項獨有的教學手法，讓學童可與老師及同學實時交流意見，增加他們的投入感！

(1) 獨有的單對單實時英語課堂，例如英語朗讀、拼音等，老師可即時跟進及指導學生的表現

(2) 透過視像時段讓學童問功課，老師亦可了解各人的學習進度

(3) 全班實時網上教學，例如每天必備主科英文、數學、中文等等，每周亦有科學、體育、運動、音樂等等，提供內容與正規課堂無異的均衡學習的同時，讓學童感到學習趣味

(4) 每周實時網上舉行早會，營造有如校園的環境，讓同級學童繼續以英國傳統的社制 (House System) ，與老師及其他同學於課堂以外「共聚」交流，為自己的社爭取分數，亦可保持社交生活

(5) 每班實時英文串字測驗

(6) 具教育元素的網上遊戲

(7) 每周主題研習

(8) 每周校車化身為流動圖書館，將老師揀選的英語故事書送遞至學童，以保持他們的閱讀習慣

學生出席率高 家長表示可鬆一口氣

香港凱莉山的在線互動學習計劃自推出以來，學生出席率近9成，在「課堂」上的反應亦非常踴躍投入，持續培養孩童的學習規律，家長亦表示在停課期間他們可因此鬆一口氣。

（內容由香港凱莉山學校提供）

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