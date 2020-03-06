【校園天地】應對小六升中改面試模式　錦囊妙計教學生自拍

樂善堂梁銶琚學校(分校)為了協助小六學生在第一階段「自行分配學位」獲派心儀的中學，一直有透過不同方法支援該校學生。本年度，由於受疫情影響，教育局日前再度把復課日期延後，部分中學改為要求學生呈交個人自我介紹短片或透過網上會議平台進行遙距面試。學生因而需拍攝短片作自我介紹。因應相關的新安排，樂善堂梁銶琚學校(分校)立即組成專責小組錄製「錦囊短片」，冀以輕鬆活潑的手法，分享應付網上面試要注意的事項，以及製作錄像短片的小技巧。

老師畫圖製作短片。(樂善堂梁銶琚學校(分校)圖片)

「錦囊短片」分享應付網上面試要注意的事項，例如要專心聆聽、細心回應。而在製作錄像環節時，錦囊也涵蓋拍攝裝備及實用技巧: 如何對焦、善用廣角鏡、注意收音效果、平穩放置手機、留意拍攝光源及背景處理。此外，短片中的老師亦指導學生需注意儀容及談吐，運用合適的肢體語言。片末更有自我介紹示範，讓學生掌握恰當的語氣、語速和聲量。校方希望在停課期間，同學能安在家中，以積極正面的態度，學習如何面對這場突如其來的轉變。

樂善堂梁銶琚學校(分校) 每年都為小六學生升中作最好的準備。例如開設「活出自信升中面試班」，協助同學擬寫中、英文自我介紹和整理個人資料檔案（Portfolio）的技巧，以及指導學生面試時應有的禮儀、態度及表達技巧等。此外，亦為全體小六學生舉行「升中模擬面試」，老師即時就著同學的表現給予專業回饋，讓學生了解如何在面試上突出自己的優點，全面提升自信心。雖然受疫情影響，這些面試技巧未必全部能夠大派用場，但經過該校老師的悉心指導，同學們定必大大提升其自信心，以應付未來各種挑戰。

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（內容由樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

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