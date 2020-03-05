【校園天地】仁濟醫院趙曾學韞小學停課不停學　趙小優化電子教學

坊間有許多「停課不停學」的自主學習教材，但仁濟醫院趙曾學韞小學的老師們仍堅持花上寶貴的時間，為在家的同學錄製校本教學影片，背後純粹出於一個理念：希望把孩子教好。

沒有人比老師更清楚學生的學習需要，更了解課程的難點。儘管面對面的互動暫時無法進行，學生仍可在影片中聆聽到老師的聲音導航，從而深化過去所學，並吸收新知識。每節影片特設一些輕鬆小練習，讓學生動手去做。「我們的班主任及科任老師，每星期都會致電家長慰問學生的近況，跟進學生的學習進度，亦希望為家長分擔一些生活壓力，替他們減減壓！」林美霞校長表示。

誠然，從課堂走到錄音器材前，老師們也學習着適應。可是，本年度趙校生命教育的主題正是自律與堅毅，本着讓孩子學得更好的初心，老師們都不畏艱難，敢於走出舒適圈 (comfort zone)。誰說停課是危機？只要懂得把握、善用，危機也可以是成就轉變的契機。

吳國華老師與學生合照。(仁濟醫院趙曾學韞小學圖片)

「我真的很掛念我班的學生。」3C 班主任吳國華老師表示。吳老師在校任教雖然只是短短一年，卻深受同學們歡迎。「他給我的印象是非常和藹可親。他很年輕，卻很懂得小孩的心事，好像能看穿我們心裏面想什麼似的。」一位學生在文章裏這樣形容。或許，任疫情再肆虐，始終阻擋不住師生之間真摰的感情。

「盼望疫情盡快過去，期待在校門前迎接笑面迎人的孩子。」林校長的願望，

相信也是很多校長、老師的共同心願。

停課不停學，趙小優化電子教學 YouTube 影片：



https://www.youtube.com/watch?v=GfCO28dsyms

（內容由仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com