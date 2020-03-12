【校園天地】停課不停學 ‘Chat with NET’網上互動學習

樂善堂梁銶琚學校（分校）早在二月停課初期已開始進行網上教學，由教師製作錄影片段，或利用其他不同的網上資源，如：Kahoot、Quizlet、Quizizz、Classkick、Nearpod、Microsoft form等，製作不同既實用又有趣的視頻及教材。老師按進度放相關的學習材料於學校內聯網讓學生學習，務求做到「停課不停學」。學生們每天學習，每天做功課，學習未有受停課影響而有所間斷。

樂善堂梁銶琚學校(分校)

不過由於錄影課堂會有較少師生間的互動，所以學校開辦網上實時課堂 ‘Chat with NET’，由外籍英語教師主導，與同學們進行互動學習。在教師及家長的協助下，同學第一次課堂已經能流暢地運作。低年級學生以故事主題式授課，學生表現非常雀躍。部分學生家長更一起參與課堂，鼓勵子女積極回應。高年級的課堂則是以英語一起進行討論，整體氣氛良好。

由於停課多天，能藉着網上實時課堂跟老師和同學見面，同學們都感到非常興奮。他們覺得網上課堂新鮮有趣；而家長都表示歡迎這學習方式，令同學有機會與老師作即時互動。

有見及此，校方在未來停課的日子，會繼續開辦更多的網上實時課堂，同學除了可跟外籍教師見面外，更可以在停課期間安在家中，定期跟中英數常老師在網上進行互動，若遇到學習上的問題可以即時提出，持續學習。

（內容由樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

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