【校園天地】仁愛堂陳黃淑芳紀念中學停課不停學　關顧身心健康

二零一九至二零年度學年對教育界而言，絕對是挑戰重重的一年。農曆年假前後，新形冠狀病毒疫情爆發，教育局宣佈中學延遲復課，而且日期一再延後。教育同工固然擔心學生學習時間縮短，影響學習進度，更擔心學生長時間未能回校上課，影響了正常生活作息習慣，長遠而言影響學習狀態以及身心發展。 位於屯門的仁愛堂陳黃淑芳紀念中學，就在劉碧珊校長的帶領下，推行了一個非一般的「在家學習」課程。劉校長安排學校課程發展組領導一眾老師，進行校本網上教學活動，做到「停課不停學」之餘，也關顧到學生的生活習慣及身心健康。

仁愛堂陳黃淑芳紀念中學劉碧珊校長。(仁愛堂陳黃淑芳紀念中學圖片)

該校於本年度推出全新校本課程發展方向，以英文校名每個字的首個英文字母CWSF為主題，分別是C Creative 具創造力、W Well-Rounded全人發展、 S Self-regulated自主學習、 F Far-seeing擴闊眼界，當中「Self-regulated自主學習」為學與教範疇的主要發展方向，包括利用翻轉課堂等形式，於上課前由教師拍攝教學短片，供學生在家中進行自學，然後老師在課堂中跟進學習情況、點撥及進行互動教學，已累積一定經驗。然而，在這一次突而其來的疫情中，推行網上教學的困難，是在師生未能作面對面溝通的情況下，凝聚教師推行網上教學課程的共識，以及師生間溝通協作及各項訊息的發放的困難。

劉校長指出，要在短時間內凝聚全體教師的共識當然比正常日子難度較高。「我們決定『兩條腿走路』，一方面由課程發展組擬定網上教學課程大綱、流程及指引，提出進行「在家學習」課程的一些方向。另一方面利用實時網上會議軟件，進行全體教師視像會議，收集全體教師的意見。」而這個軟件，便是學界近日積極應用的ZOOM軟件。劉校長指出：「我於視像會議上與同事分析長時間停課對學校事工落實的挑戰及困難、進行網上教學對學生的好處，以及講解學校為同事提供的支援。更重要的是，讓同事初嚐實時視像溝通的滋味。在短時間內，同事間的共識已經凝聚，在此真的十分感謝同事的全力支持，以及各學科主任的帶領及全體同事的配合。」

劉碧珊校長以遠程會議軟體主持校務會議。(仁愛堂陳黃淑芳紀念中學圖片)

仁愛堂陳黃淑芳紀念中學的「在家學習」校本網上教學課程甚具特色，每天早上八時至十時，是學生的自學及導學時段，學生在家中電腦或其他流動設備，觀看老師事前自製的教學短片。教學短片由十至五十分鐘不等，視乎科目而定。學生也要在此兩小時內，完成短片觀看及老師佈置的學習任務。



說到自學，難道就不怕學生「躱懶」嗎？劉校長說：「如果有學生未能在此段時間完成，我們會要求他們另行找時間完成，因為為自己的學習行為負責也是自主學習當中的一種素質。當學生知道老師辛勤地為他們製作網上短片，而且了解到學習任務並不困難時，他們是很願意跟從的。」

學生在家忙碌，學校的支援人員也不遑多讓。在星期一至五上午九時，學校教學助理會將老師較早前提供的zoom會議軟件之「課堂會議ID」，發送給全體學生，讓學生知道當天的教學活動以及課堂連結。教學助理們亦會透過eclass系統檢查同學是否已查閱訊息，確保溝通順暢。



未能如常在校工作，如何做到良好訊息傳遞？劉校長補充，我校課程發展組建立了一套良好的溝通系統及程序指引，以及利用雲端設備及不同應用程式進行資料登記及訊息傳遞。建基於此基礎，全體教師、支援人員便可分工合作，按部就班地與學生進行各項溝通交流。資訊科技設備當然重要，但最重要的是學校支援人員與全體教師同工的同心協力！

教師在家中製作教學短片。(仁愛堂陳黃淑芳紀念中學圖片)

時間表上，早上八時至十時為自學及導學時段，十時至十一時則是閱讀、運動及新聞通識時段。老師事前將網上閱讀資源、新聞時事及一些運動教學片段上載互聯網上，學生可以透過連結觀看這些片段。因此，這個課程除了學科知識外，也為學生提供更全面的教學活動。劉校長補充：「在正常的學習日中，學校也有例如閱讀、運動、新聞時事等非正規課程教育，我們希望在停課期間，也為學生提供全方位教育，在家學習也不忘全人發展，包括照顧自己的健康、保持閱讀習慣，在疫情期間也要留意時事新聞！」



在疫情期間，正常作息相當重要，因此在教學時間表中，也特別編定了小息及午飯時間，讓學生有充足的休息時間，使學生免於長時間觀看電腦或流動設備而有損健康。學生吃午飯後，在下午一時正會進入「實時討論課堂」時段，全體師生會透過Zoom應用程式進行實時視像課堂。「實時討論課堂」全日共有九節，每節十五分鐘，兩至三節會有一個小息，課堂時間之間也有五分鐘供學生「轉堂」。學生需在電腦或其他流動裝置安裝Zoom應用程式，老師也在較早前的「視像教師培訓」當中學會了使用Zoom應用程式進行網上實時課堂的技巧，因此課堂進行得相堂順暢。

其實學生觀看教學短片就足夠，為何要進行實時課堂呢？「這有幾個好處！」，劉校長指出：「第一，觀看網上短片的學與教形式十分單向，我們未能及時得知學生是否已經成功學會。但在實時課堂中，教師可以透過提問、利用網上軟件查核等方式，評估學生是否達到課堂目標。此外，也可以供學生發問問題，解決學習難點，老師也可和學生討論一些高階思維討論題目，相比只播放短片更加互動，教學成效更高。第二，網上實時教學軟件可以讓學生透過屏幕看到老師，老師也可以看到學生的實時影像，師生關係在疫情中也能維持，甚至更進一步！老師也能透過鏡頭觀察學生的精神面貌，有需要時更可作出適時的跟進工作。例如我們安排了班主任課，師生就仿如置身於同一個班房之中，暢所欲言，分享經驗，就像學生真的回校上課一樣。第三，實時課堂的其中一個功能，是維持學生有一個規律的學習時間，對維持學習習慣有積極的作用。」教師會於課後在「網上教室日誌」中紀錄課堂情況，也會跟進未有出席課堂的學生，作出適切支援。

疫情來勢洶洶，準備時間嚴重不足。「在家學習」網上課程為何能快速順利推展？劉校長指出：「一來學校於本年開始推動自主學習，有一定經驗，學生對在家自學已經有一定的基礎及習慣。另外，裝備師生對學習工具的應用技巧亦相當重要。在網上教學開展前，全體教師利用ZOOM軟件進行了教師專業培訓活動，課程主任分享使用ZOOM軟件進行課堂的技巧，學校的資訊科技技術員更設立了WhatsApp支援專線，支援同事在教學過程中遇到的技術問題。此外，學校將使用ZOOM軟件的操作指南存放於校網供學生參考，也設立了一條技術支援專線供學生詢問問題，以便同事對學生作出即時的支援。在網上教學推行的首天，學生的確會因技術或其他問題而未能全面參與，例如是忘記網上密碼等。但到了第二、三天，課堂的出席率絕大部份是九成以上，當中不少更是100%學生出席，足見學生對網上學習的投入程度。」

「在困難的時刻，各人緊守崗位，服務我們的學生，實是一個難能可貴的經驗，真的實在感謝全校教職同工同心協力，在疫症期間發揮守望相助的精神，利用通訊科技的優勢，解決停課期間學生的學習障礙。期望學生能保持學習狀態，在復課後能夠盡快衝上軌道，繼續努力學習！」劉校長總結道。

（內容由仁愛堂陳黃淑芳紀念中學提供）

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