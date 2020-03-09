【校園天地】樂善堂梁銶琚學校(分校) 全校老師化身成網上達人

教育局預計最早的復課日子將會是四月，學生將會有一段比暑假更長的日子在家。相信老師和家長們都會擔心學生的學習進度及如何保持學生的學習興趣。有見及此，樂善堂梁銶琚學校(分校)的全體老師，透過停課期間，施展渾身解數，化身成網上達人，製作不同的教學材料，讓學生們在家都可以輕鬆學習。

老師們無論在家或在校，都很努力地製作網上教材。(樂善堂梁銶琚學校(分校) 圖片)

作為一間資訊科技教育卓越中心，樂善堂梁銶琚學校(分校)的老師，在日常的教學中已經有製作翻轉教室的經驗。本校高年級的學生均有自己的平板電腦，在平日的課堂上，老師會使用不同的教學軟件進行電子教學，提高學習效能及趣味。因此學生對網上學習已相當熟悉，在家自學自然沒難度。低年級學生方面，學生較為年幼，在學習上需要家長的協助，不過學校的老師善用不同的電子學習平台，製成不同的學習材料和清晰的學習指引，逐步教導家長如何協助低小的學生進行網上學習。

停課？當然不停學！

對樂善堂梁銶琚學校(分校)全校老師來說，現在正是一個很好的機會，實踐翻轉教室的理念，讓學生按照自己的節奏來汲取知識，同時也騰出時間讓教師處理學習上的差異，而不是眼於追趕課程進度。

老師們會善用不同的網上資源，如：Kahoot、Quizlet、Quizizz、Classkick、Nearpod、Microsoft form等，製作不同既實用又有趣的視頻及教材，然後定時放到微軟雲端One drive中，透過內聯網發送給同學。同時，老師們在停課期間，也會進行專業的交流，利用視像會議或是社交媒體，進行各科的備課會議和經驗分享。雖然在製作部分的教材時會遇上困難，但學校的老師們不停地學習和互相交流，最終亦能製作學習教材，讓學生在停課期間繼續享受學習。

另一方面，老師除了教授課程內容外，亦會跟進學生的學習情況。當老師收到功課後會適時作出回饋，讓學生能就學習情況作出改善，以增強學生的學習能力，鞏固所學。家長及學生對網上學習有正面評價。在教學環境及學習模式的改變下，正好培養學生的自學能力及為學校老師提供更大的試驗空間，反思及改善未來的教學模式，為學生提供更有利的學習經驗。

（內容由樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

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