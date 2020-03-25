【新冠肺炎・最新】累計387宗確診　第二批滯留湖北港人今晚返港

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，至今本港確診個案累計387宗。本港今日（25日）起凌晨起加強抗疫措施，包括所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港，將不准入境；從內地、澳門、台灣入境的非香港居民，如過去14日到過海外國家或地區亦不准入境；香港國際機場停止一切轉機服務；所有從澳門及台灣入境的人士，不論是否香港居民，都要強制檢疫14日。 政府將今起一連兩日，共派出四班包機前往武漢，接載滯留湖北的本港市民回港，人數共500人。

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【03:16】澳門再添一宗輸入性確診病例，累計個案達29宗。當局稱該患者為一名留學英國的澳門15歲女學生，3月16日從英國出發，經吉隆坡轉機，17日抵達香港並入境停留一周，至周二（24日）乘坐金巴經港珠澳大橋返澳門，入境時因有呼吸道症狀被送往仁伯爵綜合醫院急診室接受鼻咽拭子檢測，樣本結果呈陽性；患者目前情況一般，已被安排入住隔離病房。

【02:34】澳門宣布新增2宗輸入性確診病例，兩名患者均是由英國返回澳門的居民，其中28歲男患者於上周日（22日）由澳門旅遊局專車從香港機場經港珠澳大橋接回澳門；另一名18歲男患者是留英學生，同日經澳門機場入境。

【00:53】澳門新增1宗確診個案，患者是一名17歲留學英國的女學生。當局表示，該名女患者上周五（20日）晚與兄長乘坐阿聯酋航空EK4航班，從英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）經杜拜轉乘EK372前往泰國曼谷，再轉乘澳門航空NX881航班，於周日（22日）抵達澳門。

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【06:00】港府今日安排第二批專機，接載滯留在湖北省的香港居民返港。政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衞聯同政府各相關政策局和部門的人員，將前往武漢安排接載港人事宜。

聶德權在其Facebook表示，今次的行動規模與第一批包機相若，星期三、星期四各有兩班專機，分別於下午4時和7時從武漢機場返港，接載的總人數預計超過500人，較上一輪多。他指今次行動接回武漢市以外地區的咸寧、孝感、黃石，及其他不同城市的緊急個案，500多人所在位置較上一輪更分散，部分港人距離武漢機場的車程達六至七小時，把所有人準時、安全地送到武漢機場的挑戰較上次大。

他表示，今次有不少個案都已滯留當地多個月，不少小朋友、長期病患者生活、健康等都遇到不同程度的問題，照顧他們的身體狀況都要特別小心。

這次安排與上一次不同，他日前指由於湖北省疫情漸趨緩和，除了武漢外，省內所有城市已連續14日沒有新增確診個案，諮詢公共衛生專家意見後，決定他們返港後，在家居接受14天強制檢疫，毋須入住檢疫中心。

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