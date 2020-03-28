【新冠肺炎．最新】食肆限客令6時生效　午夜起禁逾4人聚集

本港新型冠狀病毒病肺炎（又稱武漢肺炎）確診個案至昨日（27日）累計增至519宗，單日破紀錄新增65宗個案；除了返港居民引起的輸入個案，不少都酒吧相關。

行政長官林鄭月娥宣布多項新措施，主要在兩個時間實施。由下午6時起，食肆每枱限坐四人，開放座位不超過全店50%，食客不進食時需戴上口罩；健身室、戲院及遊戲機中心等處所，也需關閉14日。

由午夜過後，將禁止4人以上人群聚集，除非是獲得豁免的12種場景，否則可被罰款2,000元，甚至最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。