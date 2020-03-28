【新冠肺炎．最新】食肆限客令6時生效　午夜起禁逾4人聚集

本港新型冠狀病毒病肺炎（又稱武漢肺炎）確診個案至昨日（27日）累計增至519宗，單日破紀錄新增65宗個案；除了返港居民引起的輸入個案，不少都酒吧相關。
行政長官林鄭月娥宣布多項新措施，主要在兩個時間實施。由下午6時起，食肆每枱限坐四人，開放座位不超過全店50%，食客不進食時需戴上口罩；健身室、戲院及遊戲機中心等處所，也需關閉14日。
由午夜過後，將禁止4人以上人群聚集，除非是獲得豁免的12種場景，否則可被罰款2,000元，甚至最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。
兩條新法例：
《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）
林鄭月娥防疫措施禁逾4人聚集刊憲全文 爭議在第9點拜山能否豁免
《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）
林鄭月娥防疫措施刊憲全文 食肆位減半每枱限四人 關戲院健身室
昨日記者會問答全文
林鄭月娥3月27日防疫記者會 問答全文 禁四人以上聚集等措施
↓↓限客令及禁聚集三幅重要圖片↓↓
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▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼
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