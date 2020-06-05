新冠肺炎・6.5｜新增三宗輸入確診個案　分別由印度及英國返港

本港新冠肺炎疫情反復不定，周四（4日）祿泉樓再新增一宗確診個案，目前祿泉樓累計有7宗確診個案，加上與群組有關連的一名救護員及嘉里溫控貨倉兩名員工染疫，該群組目前累計有10人中招。衛生署宣布安排近百名居於10室和12室的居民，須撤離往檢疫中心隔離14日，同時全面檢查喉管。 截至昨日，累計確診增至1,100宗。據了解，今日（5日）無新增本地新冠肺炎確診個案，衞生署衞生防護中心不設記者會。中心下午公布，新增三宗輸入個案，累計增至1,103宗。

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【20:40】漁護署從瀝源邨祿昌樓接收了由確診者飼養的1隻倉鼠，並將其送往漁護署轄下的港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，該倉鼠的2019冠狀病毒病最新檢測結果為陰性。

【19:45】醫院管理局公布截至今日中午12時，過去24小時有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰857、1059和1087），至今共有1,045名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1,211張負壓病床，現時共有51名確診病人分別於九間醫院留醫，其中兩人情況危殆（個案編號：595和1084），其餘49人情況穩定。

【17:30】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,103宗（包括1,102宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案涉及三名年齡介乎八歲至73歲的女子，全部曾於潛伏期身處外地，二人昨日（4日)由印度回港，一今早由英國抵港。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

瀝源邨祿泉樓共75名相關單位的住戶已送往火炭駿洋邨的檢疫中心，當中六人因身體不適被送往威爾斯親王醫院接受治理，他們對病毒檢測均呈陰性反應。另尚有五戶未能取得聯繫，中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測，中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。

新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓75人已送檢疫中心 五戶未能取得聯繫

【14:23】據了解，今日無新增本地新冠肺炎確診個案，但有新增輸入個案，不過衞生署衞生防護中心不設記者會。

【11:25】沙田瀝源選區區議員岑子杰今日表示，據了解祿泉樓10室及12室居民已全部撤離，但不少其他居民早前已遷出祿泉樓，「走得都盡量走咗」。岑又批評政府撤離指引不清晰，亦無法令仍留守的居民安心，並要求當局為瀝源邨其他大廈進行清潔。

新冠肺炎｜岑子杰：不少居民已遷出祿泉樓 政府無法令居民安心

▼祿泉樓部份居民強制隔離▼

+ 12 + 11 + 10

【10:05】衛生防護中心昨日因基於再現同座向單位個案，故疏散全幢樓10及12室撤離。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，由於現時病毒傳播途徑未明，認為不應只有10及12室同座向住戶撤離，最先感染個案居於八樓一個單位，目前附近兩單位已出確診個案，反映同層住戶有一定風險，值得關注，應考慮安排到駿洋邨隔離。

新冠肺炎｜何栢良：祿泉樓最先個案居8樓 促送同層戶入檢疫中心

【09:55】衛生署昨宣布安排近百名居於瀝源邨祿泉樓10室和12室的居民，須撤離往檢疫中心隔離14日。身兼政府專家顧問的中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日指，因新冠肺炎潛伏期達14日，故祿泉樓未來再出現確診個案「唔出奇」。他又認為，祿泉樓傳播未必與污水渠有關，因若由渠道傳播，正常是由上層傳至下層，認為在共用地方接觸傳播的機會較高。他又呼籲祿泉樓居民不要搬走，以免將病毒傳入社區。

新冠肺炎｜許樹昌：祿泉樓再有人發病唔出奇 接觸傳播機會較高

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

+ 9 + 8 + 7

昨日總覽：新冠肺炎．6.4｜瀝源邨祿泉樓12及10室居民須撤離 隔離14日

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