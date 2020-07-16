新冠肺炎│消息：增近50確診及初步確診　包非緊急救護運送員工

本港新冠肺炎疫情持續惡化，新增個案包括慈雲山翠河餐廳及慈雲山中心食肆職員家屬、北河街街市相關個案家人、曾到教會的教友、入境處、食環署、海關人員等。 消息指，本港今日(16日)新增近50宗確診及初步確診個案；其中，瑪嘉烈醫院內科普通病房有一名60歲男病人初步確診，病人昨天入院，有上呼吸道感染病徵；伊利沙伯醫院一名非緊急救護運送服務控制中心員工亦初步確診。

【13:04】據了解，佛教醫院一名病人初步確診，但暫時未知該病人是否與伊院A6病房的爆發有關。

【12:55】據了解，今日增近50 宗確診及初步確診個案。

【12:37】《香港01》接到兩個獨立消息指，伊利沙伯醫院一名非緊急救護運送服務控制中心員工初步確診。據了解，一名年約40多歲的男子於伊院負責非緊急救護運送服務，他初步確診，正等待入院，家人需要檢疫，但曾接觸過的同事則仍繼續工作。非緊急救護運送服務員工負責運送病人轉院、回家及返回老人院；據悉該名員工，自本周二起不適無上班，同日求醫時留下深喉唾液樣本，平日主要在控制中心工作，負責分派運送病人的工作，較少直接接觸病人。他工作的控制中心有約100名員工出入，但現時仍未消毒。

另一消息則指，該員工沒有接觸病人，最後上班日子是星期一（7月13日)。

【11:44】據了解，瑪嘉烈醫院內科普通病房有一名男病人初步確診。消息指，這名年約60歲的病人昨天入院，有上呼吸道感染病徵，醫院為他做新冠病毒測試，結果呈陽性。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

+ 7 + 6 + 5

【00:05】據了解，港燈一名於南丫島發電廠上班的員工確診，暫未時有多少人界定為密切接觸者，記者正向港燈查詢詳情。

【00:01】本港現時累計錄得1589宗個案，另有37宗初步確診個案，今日稍後時間便知道是否正式確診。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼