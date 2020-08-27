【校園天地】小牛頓幼稚園9月直播及影片同行 製造螢幕前互動機會

九月即將開學,面對上半年的停學,不少家長都出現「停課疲勞」,紛紛表示對復課的殷切期望。然而面對疫情反覆,家長希望抱著「網上學習根本對幼兒學習毫無幫助」的疲勞心態來開課,還是選擇與學校一同製造螢光幕前互動機會?

學校於學期尾進行問卷調查，問卷調查顯示認為「Zoom實時教學」與「教學短片」較合適的家長各佔四成。（小牛頓中英文幼稚園暨國際幼兒園圖片）

本校 8 月進行的校內問卷調查計劃訪問 150 名家長,調查結果發現本校大多數家庭由雙職父母組成,難長期自行教育子女,故學校在抗疫新常態下繼續教學,並協助學生為復課作好準備,一旦宣佈復課,便更容易涵接課程。

由於上學年個別家長陪子女進行直播時,未能按時及欠常規,導致令幼兒不太專注,故新學年每課堂開始前會重溫課堂常規,要穿著校服,勿隨意離開座位。考慮到幼兒長期留家,與人溝通機會減少,學校仍會舉行以往的學校活動,包括提燈會、兒歌朗誦比賽、生日會等,以及每星期 1 次的師生單對單中英普對話時間,讓學生有機會運用不同言語表達自己,認識朋友及提升外語表達能力。

將提醒家長要在硬件/軟件上有所準備

良好的習慣,包括起床後洗臉整理儀容、穿著整齊校服、上學前吃早餐等,均有助幼兒投入「上學」。網上學習貴乎師生互動,幼兒每天收到學校網上學習時間表,例如 K1 班每天早上十時正正式上課,家長需提早為子女作好心理準備,上課前更換校服或運動服,完成早餐才上課,並要準備當日課節所需用書/物料(例如中文課或英文課或科學或圖工),並配較大的螢幕提升子女的專注力。老師亦會在每堂開始前五分鐘,為幼兒進行中/英/普早會。 K2/K3 的幼兒,將會分小組進行課堂,加強同儕間的互動；而 N1/K1 於學期初時以親子互動為主,協助幼兒在九月認識老師及適應上課模式。

N1老師正與N1學生進行Zoom網上教學。（小牛頓中英文幼稚園暨國際幼兒園圖片）

課堂以外每星期舉行校內活動 慶祝會或校內朗讀機會 助學生提升自信

小組學習可加強互動,與老師有問有答,星期二至四將分小組,進行英文拼音、普通話閱讀故事、認字、科學探索、小肌肉遊戲等。但是,幼稚園群體生活是學習的重要一環,所以每星期一老師會與全班一同上課,大班網上學習讓幼兒互相項碰面打招呼;而星期五則是「開心星期五」,全班一起上英語音樂Kindermusik 課、德育課、遊戲等等。

網上學習期間,每兩星期學校會向家長提供借閱的圖書一本、已包裝的美勞教材及活動冊,學校在疫情下暫定每兩週外借圖書一本,鼓勵家長培養幼兒對閱讀的興趣,讓每天閱讀成為習慣。

當中亦包括家校合作活動卡,讓家長在家中與幼兒一同做科學探索,物料都是家中易拿取的物品,發掘原來做家務都學到的科學數理常識,如摺衫都可能學到形狀和對稱！

設預錄教學影片 支援父母教育子女

考慮到部份家庭難以安排家人陪伴學童上直播課堂,新學年學校會在實時課堂外,額外提供重溫影片,即同一主題,用直播同影片,一共教授兩次。家長透露上學年,幼兒欠缺老師教授,較難自律完成功課,所以今學年為每日功課提供錄影,父母在觀看影片後,便可協助教導幼兒玩小肌肉活動、美勞製作、英文拼音、寫字等家課。功課的內容已包括中、英文翻譯,非華語家長及工人姐姐都可以協助幼兒完成任務。每日的視像教學,讓幼兒學會自覺完成功課,勿在停課間變散漫。

校本書本功課簿設點讀功能,提升自學能力追上進度

疫情下老師難以每日觀察幼兒學習進度,幼兒可用點讀筆去聽兒歌、唱筆順,還可以認識校本書籍上的大部份內容,提升幼兒自學能力,也可為幼兒提供語文上的額外支援,例如中文、英文、普通話,照顧不同文化及學習差異的幼兒,追上進度。

學校的自製書及點讀筆，可讓幼兒聽到老師的預錄兒歌。（小牛頓中英文幼稚園暨國際幼兒園圖片）

支援幼兒德育發展 在管教心德上全力支援

疫情下各人都保持社交距離,幼兒都繼而缺乏從生活經驗中學習到的德育培養,所以學校提供每週一/二次「聽故事時間」,在下午時段與幼兒說睡前故事,父母亦可參與每月一次的社工聚會,在活動中與社工分享育兒心德以得到心理支援。

疫情下網上學習成新常態,低年級家長需共同製造螢光幕前的互動機會

幼兒甚少外出及與他人接觸,學校每名幼兒每星期有一次與老師單對單網上對話,每次 10 分鐘,以中/英/普文輪流進行,可以有機會運用三語,訓練表達能力,也可讓小朋友同老師建立關係。

疫情下網上學習已逐漸改變幼稚園的生態,社會大眾都感受到網上學習不是毫無好處,對 N1/K1 班家長來說,幼兒年紀小便需要接受網上學習雖然不是最理想,但疫情下幼兒學多一點就累積多一點,網上學習用得好,便能夠為幼兒帶來涵接基礎,於復課時與面授課程一拍即合。本校最希望看見 N1/K1 家長與學校攜手合作,製造螢光幕前的互動機會;K2-K3 家長則需培養自律學習習慣,當幼兒付出後得到老師在實時教學的回饋,便可獲得成功感,從而提升學習興趣及喜愛學習了。

（內容由小牛頓中英文幼稚園暨國際幼兒園提供）

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