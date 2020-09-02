【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學「星夢遊樂園」開放日

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

活動詳情：

日期：2020年9月19日（星期六）

時間：10:00 a.m.–5:00 p.m.

地點：仁濟醫院陳耀星小學

將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）

(仁濟醫院陳耀星小學圖片)

活動目的：
讓幼稚園生及家長透過參與不同活動，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子創造力、專注力、溝通能力及親子關係。

活動內容：

☆ 我要夢飛翔 (無人機及機械臂體驗)
☆ 耀星電影院 (校園生活及課外活動迷你SHOW)
☆ 聽故事找真相 (老師講故事，同學利用電子圖書尋找真相)
☆ 動感天地 (體驗最新體操課程)
☆ 明日世界 (學生STEM作品展覽館及3D打印體驗)
☆ 五星級大廚 (一邊學習英語，一邊炮製美食)
☆ Learn Through Play遊樂園 (透過有趣主題進行分組遊戲，學習英語)
☆ 明日之星課程 (學生作品、課程展示及講座)

報名方法：
1. 致電27061932聯絡高書記
2. 透過QR CODE 即時報名

歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。

（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

【校園天地】小牛頓幼稚園9月直播及影片同行 製造螢幕前互動機會
【校園天地】樂善堂王仲銘中學「在家學習」不是「網課」
【校園天地】港澳信義會明道小學­­­──存心獎勵計劃
【校園天地】教聯會黃楚標學校做足防疫工作8月22日辦小一開放日
【校園天地】青松湖景幼稚園　停課不停「愛」
【校園天地】錦田公立蒙養學校不平凡的小學畢業典禮：用愛飛翔
【校園天地】福建中學附屬學校恢復舉辦實體小一入學簡介會　
【校園天地】香港道教聯合會純陽小學 　與學生同行　建健康校園
【校園天地】陳呂重德紀念學校不受疫限激活「全方位教學」新路向
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。