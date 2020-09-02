【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學「星夢遊樂園」開放日

撰文：校園投稿
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活動詳情：
日期：2020年9月19日（星期六）
時間：10:00 a.m.–5:00 p.m.
地點：仁濟醫院陳耀星小學
將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）
(仁濟醫院陳耀星小學圖片)
活動目的：
讓幼稚園生及家長透過參與不同活動，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子創造力、專注力、溝通能力及親子關係。
活動內容：
☆ 我要夢飛翔 (無人機及機械臂體驗)
☆ 耀星電影院 (校園生活及課外活動迷你SHOW)
☆ 聽故事找真相 (老師講故事，同學利用電子圖書尋找真相)
☆ 動感天地 (體驗最新體操課程)
☆ 明日世界 (學生STEM作品展覽館及3D打印體驗)
☆ 五星級大廚 (一邊學習英語，一邊炮製美食)
☆ Learn Through Play遊樂園 (透過有趣主題進行分組遊戲，學習英語)
☆ 明日之星課程 (學生作品、課程展示及講座)
報名方法：
1. 致電27061932聯絡高書記
2. 透過QR CODE 即時報名
歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。
（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）
歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com