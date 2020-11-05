【校園天地】新常態下學習　校園嘩鬼出行陳呂重德紀念學校

每年的萬聖節，本校也會舉辦Halloween Fun Day，藉以營造愉快的語境，讓同學在遊戲中沉浸式學習。本學年，因疫情關係，活動需遵守社交距離措施，老師們想方設法，突破以往的舉辦方式，繼續舉辦Halloween Fun Day。在新常態下學習，我們一改設攤位遊戲的方式，將學習活動分為事前錄製戲劇影片及當天由外籍英語老師主持實時線上「嘩鬼Live Show」兩部分，同學可安在教室，透過高度參與互動學習英語。

英語戲劇 啟發思考

第一部分是生動的英語戲劇Where’s My Mummy！由外籍英語老師扮演故事中角色。故事內容講述小女巫與女巫媽媽在森林裏玩遊戲捉迷藏，怎料遇到不同的妖魔，她們受著妖魔的傷害，陷入種種危機當中，經歷了一重又一重的難關，最後小女巫也能勇敢地擊退妖魔。這故事讓同學明白，當遇到困難時不要退縮，要學習勇敢、堅強地面對。

Spooky Riddles 寓學習於遊戲

第二部分同樣由外籍英語老師主持有趣的競猜遊戲(Spooky Riddles)實時線上「嘩鬼Live Show」。嘩鬼在節目中，現場發出謎題讓同學思考、鬥智，並在限時內解謎，同學即時搶答，氣氛緊張。同學透過競猜遊戲來增進對有關西方文化的認識，寓學習於遊戲。

特色嘩鬼 「不似人形」

為營造西方萬聖節的獨有氣氛，全校四周滿佈萬聖節的裝飾，師生們悉心裝扮成不同造型的嘩鬼，扮相奇特，再配合Halloween道具，爭取成為本年度萬聖節「最具特色嘩鬼」。全校師生在安全的社交距離下，感受萬聖節的氣氛，樂在其中。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

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