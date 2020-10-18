【校園天地】錦田公立蒙養學校　蒙養萬里通電子飛行里數獎勵計劃

現時大眾市民都希望儘快待世界各國的疫情緩和後，可以離港旅遊，舒展身心。而成年人透過信用卡儲蓄飛行里數，雖不是新鮮事，但這個概念對小學生則感覺新奇。本年度錦田公立蒙養學校推出全新的「蒙養萬里通—電子飛行里數獎勵計劃」，希望在疫情下鼓勵學生持續在不同層面上培養積極、勤奮的學習態度；在行為上能自律守規、勇於承擔，並為自己訂立目標。

錦田公立蒙養學校劉強校長表示學校近年積極推動關愛共融校園，並透過多元化活動提升學生的學習動力及建立自信，積極投入校園的學習生活。惟

在新冠肺炎疫情下，學生的學習受到不少影響，學校便希望透過將全校的獎勵項目電子化，並引入電子獎勵系統，以提升學生的學習動機及強化學生的好行為。

「蒙養萬里通—電子飛行里數獎勵計劃」開設了「勤學」、「閱讀」、「自律」、「承擔」等四條航線，每條航線訂立了不同的範疇目標，如：交齊功課、帶齊物品、擔任風紀、成為「愛書人」等，學校更安排負責老師擔任每條航線的機長及副機長，專責鼓勵及協助學生儲蓄「飛行里數」。當學生在不同航線上達到要求時，負責老師便可利用智能電話或平板電腦等電子器材，隨時隨地獎勵學生「飛行里數」及記錄學生的良好行為，這不但節省了以往人手的記錄及統計時間，老師亦能更有系統地了解學生在不同範疇的表現，並更有效地檢視學生的整體表現從而作出鼓勵。而當學生儲夠「飛行里數」後，便可以在網上系統內自行列印「兌換禮物券」，並向負責機長兌換禮物。為加強學生向着自己的目標進發，學校亦設定了終極大獎—本地一天遊，期望學生能透過自身努力儲夠里數換取終極大獎。而家長亦可透過智能電話應用程式(App)，查閱學生獲獎勵情況及表現，藉以達至家校合作，全校參與。

學生能在不同航線儲蓄飛行里數及兌換禮物。(錦田公立蒙養學校)

為讓學生及家長更了解「蒙養萬里通—電子飛行里數獎勵計劃」的目標及詳情，老師為每位學生設計了一本「蒙養萬里通—電子飛行里數獎勵計劃」

手冊。老師們更為計劃設計了一隻吉祥物「蒙養機師貓」，而此計劃的徽號包含「my」，即代表蒙養學校的縮寫，而「my」英文字亦代表「我」。粉紅色橢圓形框就好像一個埋藏在自己(我)心內的框，學校期望透過「蒙養飛行萬里通計劃」，讓學生跳出自己心內的框，追尋及實現自己心中的夢想及目標。

「蒙養萬里通—電子飛行里數獎勵計劃」訂立了具體、清晰及正面的目標，讓不同能力的學生提供多元化的獎勵計劃，照顧學生的多樣性，讓學生更

容易達至相關目標，循序漸進地鞏固及建立學生的良好行為，使學生把這些良好行為內在化，並逐漸轉化為一種習慣。學校不希望學生依賴獎勵或過份物質主義，所以會繼續教導學生即使沒有獎勵或禮物，學生都能持續做到已建立的良好行為，並做到一位「勤學自律和有責任感」的正向好孩子。

同學們已預備向着各航線目標進發。(錦田公立蒙養學校圖片)

（內容由錦田公立蒙養學校提供）

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