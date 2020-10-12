【校園天地】華富邨寶血小學「華寶與你ZOOM住迎中秋」

不知道疫情有否影響大家中秋迎月、賞月的雅興？ 過往，華富邨寶血小學都會在中秋前夕舉辦「中秋迎月在華寶」大型迎月活動，旨在讓學生、家長及老師們聚首一堂，歡度中秋。無奈疫情的影響，今年活動未能於校內舉行，學校則改以ZOOM形式舉行「華寶與你ZOOM住迎中秋」，大家齊齊安坐家中迎接中秋節的來臨及分享節日的快樂。

(華富邨寶血小學圖片)

當晚，學校為同學們準備了一系列遊戲，包括「猜猜我是誰？」、「家家點唱站」、「燈謎BINGO對對碰」等，遊戲除了讓同學重拾在學校與老師互動

的快樂時光外，亦可以幫助小一新生及插班生更快投入愉快的校園生活，增加對師長的認識。

活動由本學年主題曲《分享‧愛》拉開序幕，接著打響頭炮的遊戲便是「猜猜我是誰？」。遊戲分為兩部分: 第一部分是「看圖識人」，將老師的名字以

圖示的方式展示，讓同學去猜想; 而第二部分「你估我唔到」則向同學展示老師的兒時照片，讓同學去猜出是哪一位老師。學生都非常投入整個過程，特別是看到老師的兒時照片時，聊天室內盡是同學們熱烈討論的話語。

接着的「家家點唱站」是由學生在點唱紙上以中文或英文寫上對老師、家人或同學的祝福，再由老師隨機讀出每級同學的點唱內容，讓久未見面的師生心中泛起絲絲暖意。聽着首首應節的樂曲，更令節日氣氛倍添！

而整晚活動的高潮想必是同學們最期待的「燈謎BINGO對對碰」。是次活動更邀請了校友一同參與，盡現學校和諧、友愛的一面。學兄、學姐畢業後仍心繫華寶，期待與學弟妹一同懷緬以往在校園慶中秋的溫馨場面。

最後，活動完結之先，學校介紹「華寶一家計劃」，校長/老師及同學配對後組成「家」，當晚就是家人團聚的好日子。這個計劃讓每一位華寶學生在身

心靈上得到更適切的照顧，並共同營造關愛、親切的校園文化。

當晚活動雖然時間不長，但濃濃暖意，讓新學年面授回校當晚添上更多快樂色彩，期望師生都能在這特別的一年，好好享受校園時光！

（內容由華富邨寶血小學提供）