【校園天地】疫境應變家校互助　潔心林炳炎中學中一生疫下的一課

疫情下的八月，是中一同學踏上中學階段的新開始，亦是別具挑戰的新體驗。由於疫情反覆不定，學校預計本學年須因應疫情發展而作靈活應變，或需以實時視像模式上課，所以早於中一同學到校註冊時，已初步了解學生網上學習設備之情況。為支援同學的學習需要，學校重整資源，將平板電腦及無線網路卡借予有需要的學生，以確保學生有足夠網上學習配備，以免影響學習。

中一同學在家以網上實時形式參與「中一適應課程」，內容包括「學科學習體驗」和「學習技巧工作坊」兩部份。課程的設計是希望同學在學科上能體

驗「朋輩互助、學習有方」的精神，掌握多媒體的學習技巧！

校長透過網上多媒體方式與同學進行互動教學。(潔心林炳炎中學圖片）

課程以「網課技巧工作坊」開始，學生以體驗形式學習。在資訊科技科老師指導下邊學邊做，讓同學為開學作好準備。接着在簡短而隆重的開學禮後，同學便以實時課堂上課。學科體驗部份由中文、英文、數學、科學和綜合人文五個核心科目為本，讓學生熟習「自主學習」的模式。雖然課堂在網上實時進行，但透過多媒體功能，同學繼續以四人一組發揮「小組共學」的精神，各自擔當不同崗位及角色，學生主動投入參與課堂活動，同學在精心設計的導學案指引和教師點發引導下，有效完成中一適應課程的學科體驗部份。

以直播形式進行學習技巧工作坊。（潔心林炳炎中學圖片）

適應課程的壓軸是全體同學一起參與由校長親自教授的「學習技巧工作坊」，讓同學在踏入中學階段前，從學生對志向的反思，引導學生思考自己的未

來發展及學習方向。此外，校長也讓學生體驗新學年網上和中學學習之方式。雖然疫情致使師生須在家網上上課，但為了堅持合作和互動學習的理念，本年度適應課程以視像直播形式進行，配合多媒體互動技術，同學在家也能與同學一起參與及進行討論，並與其他組別分享討論結果，同學們都顯得格外興奮投入，體驗新常態的學習方式。

班主任與同學進行實時課堂。（潔心林炳炎中學圖片）

受着疫情影響，學校更見支援新生家長之重要。學校爭取機會為新生家長進行簡介會，讓家長認識學校各項政策及自主學習的教學安排，更重要讓家長

了解學生網上學習之部署和注意事項，與家長共同努力，為同學創設安全、健康和關愛的學習環境，從而培養學生逆境應變的能力和努力堅毅的學習態度。

（內容由潔心林炳炎中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com