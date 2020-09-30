【校園天地】高雷中學「STEM x E-Sports」電競中體驗STEM（上）

時下中學在推行STEM教育時，多會選擇製作機械人。位於觀塘區的高雷中學十分着重培訓學生製作機械人，過往曾勇奪觀塘及西貢區無人機比賽全場總冠軍、全港LEGO相撲賽銀獎，於學界一直給人深刻印象。原因在於校方不單鼓勵同學自己動手製作機械人，更在校內全新建成的STEM敎室中，為學生搭建機械人比賽場地，供同學們製作及訓練機械人，並鼓勵同學參與時下熱門的E-sports項目，並使學生從電競中體驗STEM。

高雷中學同學利用Motion_Pad定位作無人機群飛表演。(高雷中學圖片)

培養同學親身「動手做」，潛而默化培養創造力

來自觀塘區的高雷中學，其中一新生都會在設計與應用科技課堂上學習製作一支木裝原子筆，並鼓勵同學們在未來六年的中學生涯中繼續使用。高雷中學的STEM 統籌黃國球老師表示希望此舉能將「動手做」的概念灌輸給同學，從而提升其創造力。而事實亦證明，同學們在解難時，會傾向自己動手製作，甚至有同學的原子筆壞了，還會主動到設計與應用科技室動手重做一支木裝原子筆。

承襲這種「動手做」的文化，高雷中學的中一、中二級電腦科，於課堂上亦鼓勵同學學習「micro:bit及無人機編程」等內容時發揮更強的創造力，同時更為將來中三年級學習機械人製作及編程時，打下穩固基礎。

同學利用microbit編程實踐智能家居概念。(高雷中學圖片)

提供充足的學習資源，給予學生足夠的學習機會

在STEM敎學上，本校堅持要與時並進，教師團隊經常會。如過往為讓中三同學可接觸更先進機械人，曾購置入10部RobomMaster的機械人。其原因在於本校於以往在推行科技敎育如無人機學習時，發現比例即使減低至四人一機，學生仍欲欲想試，不斷向老師反映及爭取更多的學習時數，本校喜見同學有如斯興趣及學習動機，故是次於推行機械人學習上，務求增撥足夠的學習資源，讓每位同學有充足的空間及機會學習。

利用「動手造」模式啟發學生。(高雷中學圖片)

此外，機械人於開箱後也需要約3小時的組裝過程，學生於組裝期間，也正正能滿足本校一向提倡「動手做」的文化。因為同學們可從組裝中加深對機械人的認識及投入感。而本校選用的機械人產品，其耐用性及可拆卸、重新組裝的特點，也方便回收學習資源，提升教材的耐用度，讓來屆同學得以善用，並繼續薪火相傳，傳承「動手做」的文化。如果親愛的讀者有興趣繼續認識高雷中學「從電競中體驗STEM」的內容，敬請期待下一篇介紹文章！

（內容由高雷中學提供）

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