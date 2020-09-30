【校園天地】道教聯合會純陽小學 停課「不停學」 迎接教學新挑戰

疫情的出現，令香港人的生活發生了翻天覆地的變化，為了減少人群聚集帶來的傳染風險，人們紛紛開始網上工作、網上購物⋯⋯甚至連學校教學也逐漸走向了網上實時課堂教學。因應疫情而停課的期間，純陽小學的教師們紛紛透過互聯網扮演着不同的KOL（Key Opinion Leader）角色：網上課堂直播教學、拍攝教學短片、剪輯互動影片等。透過互聯網進行遙距教學，成為近半年來的教育新景象，亦逐漸成為教師課堂教學的新常態。

學生不停課 教師「不停學」

疫情的出現令到社會運作幾乎出現停擺，但學生的成長和學習進程卻不能有絲毫停頓。面對疫情的不斷反覆，網上教學已經成為教育界必須面對的新課題。有見及此，純陽小學的教師從自製教學影片，到分班實時網課，適時地變換網上教學形式來尋找切合學生學習特點和需要的最佳方式，學生沒有因為疫情而停止學習。為了讓學生在停課期間也能學習到新知識，教師們從零開始，一步一步地學習網上教學的技巧。教師們從最初對剪輯教學影片不甚了解，到面對鏡頭從容地開展直播教學；從最初依賴於紙筆傳授，到能自製教學影片，教師團隊也在「摸着石頭過河」，努力地找出最適合學生的教學方式，背後所付出的一切努力全因堅守學生為本的教育理念。

雖然網上教學已成為課堂教學的新常態，但實際教學成效則難以預測。因此，我們特意與香港教育城合作，透過VLE（虛擬學習環境Virtual Learning Environment）平台，可以即時評核學生學習的成效，並給予不同形式的回饋。透過VLE平台，教師可以利用圖片、影片等不同的多媒體形式，激發學生學習興趣；同時，可以在平台上設計測驗題、安排網上呈交功課，作出即時回饋，適時檢視教學成效，方便教師隨時調整教學進度。

家長和學生一起努力學習使用VLE。(道教聯合會純陽小學圖片)

關顧基層家庭 借設備增支援

疫情停課期間，不少基層家庭因缺乏電子設備而面臨無法接受平等教育的困境，我們除了為基層家庭申請關愛基金購置電子設備外，也借出學校的電子設備，包括：平板電腦、「wifi蛋」及送贈上網數據卡等，幫助基層家庭學生獲取知識。因應不少在職家庭難以兼顧子女長時間網上學習，教師們也不吝利用自己的課餘時間，教導學生使用網上學習平台；學校保持校舍開放，也方便有需要的學生回校尋找支援。

學校持續支援，從硬件和軟件各方面協助基層學生進行遙距學習。(道教聯合會純陽小學圖片)

面對疫情不斷反覆，網上實時教學也許將成為未來教學的新常態，但無論如何荊棘滿途，我們也會時刻抱着停課不停學的態度，堅守以學生為本的教育理念，攜手迎接教學新挑戰。

（內容由道教聯合會純陽小學提供）

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