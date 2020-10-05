【校園天地】大埔吳禮和 《喜歡學‧愛欣賞》小學親子網上體驗課

新學年開始，幼稚園低班及高班學生，即K2及K3學生，將踏上升上小學選校之路。經歷大半年的停課日子，不少家長一方面憂慮子女還未能即時適應在幼稚園的學習生活；另一方面就要開始為子女張羅升小事宜。為協助幼小生及早體驗小學學習模式，大埔 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 特意安排《喜歡學‧愛欣賞》小學親子網上體驗課（ 精華回顧 ），令區內幼稚園學生能在「疫」境下持續學習，也能為適應小學學習生活做好準備。

教師合力設計 豐富益智課程

《喜歡學‧愛欣賞》小學親子網上體驗課堂於8月尾9月初開始接受幼稚園學生報名參加。首兩天課堂在公開接受報名後迅即額滿。因反應熱烈，校方於同月中旬加開四節課，同樣很快滿額了。是次體驗網課涵蓋不同學科，有由外籍老師帶領的趣味故事英語課，亦有結合科學及視藝的STEAM課，更有透過情境教學，增強學生對節奏的協調性及創作力的體育課及音樂課等。

為配合課堂學習，老師們親自準備及設計益智、新穎的互動學習套裝（ 見影片 ），內容包括各科用的教材、工具卡、工作紙、鋼片琴、STEAM材料等。家長可到學校免費領取或以速遞方式送到家中。不少家長收到學習套裝也大讚內容豐富，學校安排相當貼心。新任校長高群美指出：「是次體驗課堂目的是希望透過益智新穎的互動學習活動及遊戲，能夠提升幼稚園生的創意、思考及解難能力，並讓他們能初步了解小學的學習情況，對未來校園生活有初步認識。」

活動好評如潮 適時再度舉行

是次小學親子網上體驗課堂深受學生及家長歡迎，同時大獲好評。高校長稱：「透過多元化的啟發式課堂活動，即使是網上課堂也能夠維持師生之間的互動。在課堂中學生投入參與及踴躍發言，不少家長也反映學生投入程度甚高。」高校長續指：「很多家長在課堂後，紛紛在本校網頁及社交媒體留言，感謝學校為本區幼稚園生的幫助及支援，亦讚許活動具創意又益智，反映出家長也十分認同我們的教學理念。在活動過程中家長更為學生拍攝創意舞蹈片段及相關視藝作品，並分享至本校社交媒體。此外，讚賞活動也啟發了同學的創意及天份，令他們留下深刻的印象。」經過是次活動的成功經驗及家長的支持，學校將來也會致力為區內幼稚園學生舉辦相關活動，惠及幼齡學童。

為協助幼小生及早體驗小學學習模式，大埔 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 特意安排《喜歡學‧愛欣賞》小學親子網上體驗課。

（內容由香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）