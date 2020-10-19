【校園天地】九龍三育中學 「疫」境自強特刊

「新冠肺炎、網課、Google Classroom、開Cam、掛機」等一大堆名詞，是九龍三育中學一眾師生，於九月開學後最常掛於嘴邊的用語。在這個艱難的網上教學環境下，我們「疫」境自強，多番嘗試，師生彼此協調，共同進步，今日終見成果，值得為大家鼓舞。 本期「疫」境自強特刊就是為大家報導九龍三育中學師生的正能量。

學校於本年年初起，著力因應疫情停課安排積極優化網上教學平台，加強對學生學習的支援，校方編訂了固定的實時導修課堂時間表，通過Google Hangouts Meet進行實時課堂，亦通過google classroom讓老師緊密跟進學生繳交課業情況，力保同學跟上進度。

綜合網課政策的三大元素

評估學習表現

學校對學生網上表現頗有要求，由年初停課至九月開學網課政策，一共進行了三次學生學習表現評估，科任老師分階段就同學網課參與度、課業繳交情況及測驗表現來進行評級，作為持續性學習評估的根據。班主任亦會藉此數據掌握每位同學的進度與表現，經過老師的鞭策及跟進後，不少同學在學習態度上均有所進步。

家長關心子女網課情況。(九龍三育中學圖片)

家校緊密合作

停課期間，班主任積極與家長聯絡，報告同學網上學習的情況。網上學習表現良好的同學，均獲得由校方發出的嘉許信，並郵寄至家中，讓家長知曉同學的表現；網上學習表現欠佳者，班主任則會通知家長，並安排學生參加復課後的「課後功課鞏固班」，在導師督導下補回未完成之課業。

為有需要回校進行網課的同學提供空間和設備。(九龍三育中學圖片)

維持多元化學習

雖受疫情所限，但我校亦努力為同學提供更多元化學習機會。停課期間增設由三位外籍老師主持之“English Corner”(英語角)時段，同學可自由參與網上英語互動節目，提升英文表達能力。另外，我校亦為中一至中三同學開設電競學習平台PaGamO帳號，同學可登入平台，透過輕鬆活潑之遊戲形式，重溫跨學科知識，溫故知新。

班主任進行網課輔導。(九龍三育中學圖片)

網上學習的利與弊

網課對同學們來說是一種全新的學習體驗，由實體上課轉變為網上教學，究竟對同學有多大影響呢？我們試就以下三種情境，比較網課與實體課的利弊，當中可能有你的心聲：

(九龍三育中學圖片)

教育局雖然已經宣佈9月23日及29日分階段復課，網課可以暫告一段落，但網課系統的建立，對老師發放教材、同學們儲存材料提供方便，同學更可以在家預先瀏覽或進行課前預習，對提升同學們自主學習有實質的幫助。此外，Google Classroom的帳戶提供了即時回饋學生的課業表現的平台，同學亦

可以通過留言與老師交流。因此，雖然實體課陸續恢復，但網課的帳戶仍然繼續保留，進一步利用此平台提升學生的自主學習態度和學與教效能。

家長支援

新型冠狀病毒肆虐全港，社會發展受到嚴重的衝撃，學生家庭經濟狀況也深受影響。本著為基層服務，本校旋即實施多項特別措施，協助學生維持正常學習和保障基本生活所需，望能減輕家長之經濟壓力，共度時艱。

資助購買平板電腦

基於網上學習的需要，學校為合資格家庭（綜援家庭、學校書簿津貼計劃的全津及半津家庭）申請關愛基金「資助清貧學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習」計劃購買平板電腦協助電子學習。綜援及全津家庭，資助上限為$4740，半津家庭的資助上限為$2370。

提供5000餐免費膳食

有賴辦學團體協助及善心人士的捐助，學校向學生提供現金餐券，免去繁瑣的審查，學生能根據需要到校務處免費索取，每次限取一套四張餐券。如有需要，用完四張餐券後可再次領取。餐券用於學校指定合作的餐廳，只要用餐購票時出示餐券給收銀員，便可作現金35元使用，並可同時使用多張餐券。相關餐飲費用，將由學校負責向餐廳繳付。希望這一點點的財政協助，聊表學校對各家長的心意，望疫情早日受控，各個家庭的經濟狀況回復正常。

(九龍三育中學圖片)

豁免學費

考慮到家長可能面對著短暫的經濟困難，本校豁免了全校同學新學年的開學雜費，也為有需要的學生提供為期三個月(2020 年 9 月至 11 月份)之學費豁免。至今為止，學校共批出近百名家長的申請，減輕了家長們的家庭經濟負擔。

提供流動網絡數據卡及送贈電腦

學校獲「在家學習網寛支援計劃」的支持，為部份家庭缺乏資源的同學送贈數據卡，解決網課學習的數據用量問題。至今為止，學校已送出一百張數據卡。此外，學校也借用平板電腦給有需要的家庭使用，以解決部份同學因有兄弟姊妹同時進行網課，電腦設備不足的問題。

學生個人成長的需要

學生的成長，除了學科知識增潤外，也需要學校的環境促進學生個人成長及群性發展。但疫情持續，學校未能恢復全日課堂，學生亦未能投入學校群體的社交生活。有見及此，學校的輔導組及影視製作小組合辦「三育後生仔女傾下計」的網上 Google Meet 直播清談節目，邀請教師、社工、校友、學生等不同人士，分享及探討青少年人有興趣的話題，務求從中帶出正確的價值觀、發展個人興趣、增廣見聞、增加生涯規劃的認知等。 同學們可以透過平日上課的 Google Meet 系統，登入並輸入會議代碼:samyuk 便可瀏覽直播節目。 每集節目安排於9-12 月期間，逢星期二下午 2：45-3：45 播出。本節目的安排，只適用於受疫情影響的半天上課日，如教育局宣佈恢復全日制實體課堂，本節目便由復課當天起暫停。

(九龍三育中學圖片)

（內容由九龍三育中學提供）

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