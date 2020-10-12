【校園天地】疫情下的混合式語文學習　基協中學不一樣的英語周

全港學校於9月29日開始全面恢復半天面授課堂。在疫情下，中華基督教會基協中學全體師生經歷了一個別出心裁的英語周。

外籍英語老師示範製作希臘沙律。

教師團隊齊心耕耘 線上線下同步進行

復課初期，只有中一、中五、中六級的同學回校上課，中二、中三、中四級的同學則仍留在家中進行遙距學習。英文科科主任陳子聰表示：「這年，我

校原定於9月下旬舉辦英語周。老師們曾討論會否因應疫情而將之取消。可是，我們想到學生在疫情下參加語文活動的機會本已寥寥無幾，現在，難得部分學生可以回校上課，實在是機不可失，故最終堅持如期舉行英語周。」正因為這份堅持，在校、在家學習的同學便一起參與了實體、網絡同步進行的英語周。

語文源於生活 學習倍添活潑

語文學習與我們日常生活息息相關。因此，學校把本年度的英語周主題定為「從流行文化 (Pop Culture) 學習英語」。外籍英語老師Ms Neelam Gupta強調：「只有結合現實生活，同學才能夠學會如何正確地運用英語！」除拍攝短片教授學生生活英語外，她更粉墨登場，親身在中六級的英語課裡，示範怎樣在短短的數分鐘，製作簡單、健康的希臘沙律 (Greek salad)，並藉此教導學生與烹飪有關的英語。觀看直播的中一級周同學驚訝地說：「原來『切』這個字，除了可用“cut”表示之外，還可以有很多替代詞，例如“dice”、“slice”、“chop”等。」可見，從生活之中學習英語，既有趣，又活潑，能夠提升學生學習英語的動機。

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輕鬆愉快做學問 流行文化學英文

另外，該校英文科團隊亦巧妙地運用網絡上風靡一時的事物 (meme) 和英語流行曲為教學材料，設計了「仿寫社交媒體上的相片文字 (photo caption)

」、「歌曲點唱訊息」的活動，讓同學明白英語學習不只限於教科書上的知識，而是可以「走出課室」、「時時學、處處學」，貫徹全方位的學習精神。推行活動時，學校輔以iPad、Meme Generator、Google Form等電子學習工具和平台，讓已回校或在家參與線上學習的同學都能參與其中。另外，各科任老師都異口同聲表示同學反應踴躍。

繼往開來 衝破障礙

校長張佩姍直言：「突如其來的疫症讓全世界老師都措手不及，同時亦重新定義了『學生學習』的涵意。我校教師團隊於上年度已累積了不少成功經驗

，未來將發揮現有優勢，積極建構嶄新的學習模式，讓學生可以學得快樂。」副校長徐恩祖補充道：「網上學習能夠打破時、地限制，讓更多學生可以隨時隨地參與學習。我們盼望將來可以開拓更多學與教的另類蹊徑，讓學生能夠主動、積極地參與新時代的學習。」

（內容由中華基督教會基協中學提供）